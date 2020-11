Hattingen: Seniorenbüro verteilt Geschenktüten im Advent

Es soll für die Beschenkten eine kleine Freude in der dunklen Jahreszeit sein: Die vier Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros packen in diesem Jahr erstmalig Adventstüten für die Senioren in Hattingen. „Weil wir den persönlichen Kontakt zu den Senioren gerade nicht haben“, begründet Tanja Meis den Entschluss zu dieser neuen Aktion. Die Idee sei unter den vier Kolleginnen des Seniorenbüros aufgekommen, man habe gemeinsam überlegt, was zu dieser Jahreszeit passend wäre.

Neben beratenden Angeboten, wie der Pflegeberatung, führt das Seniorenbüro üblicherweise auch diverse Veranstaltungen und Feiern für die älteren Mitbürger durch. In der Weihnachtszeit stünden normalerweise Weihnachtsfeiern, zum Beispiel zusammen mit dem Lions Club oder in den städtischen Gruppen an, erläutert Meis. All das müsse nun aber aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen – das dadurch übrig gebliebene Geld werde für die Adventstüten aufgewendet.

Adventsgeschenk als kleine Aufmerksamkeit

Wie viele Tüten genau es am Ende werden, ist für das Seniorenbüro bislang noch nicht absehbar. Bis Freitag, 20. November, können sich die Senioren telefonisch melden, die eine Adventstüte bekommen möchten.

Was genau die Beschenkten dann darin finden werden, bleibt allerdings geheim bis die Tüten im Dezember verteilt werden: „Es ist eine kleine Aufmerksamkeit, eine Nettigkeit, eine Kleinigkeit“, bleibt Tanja Meis bewusst vage: „Es soll ja eine Überraschung sein.“ Gemeinsam mit Kollegin Sabine Werner verrät sie nur so viel: „Es ist was lustiges, nicht so was getragenes.“

Persönlicher Kontakt fehlt

Bei den Geschenktüten geht es aber auch nicht in erster Linie um den Inhalt, sondern darum den Beschenkten zu zeigen, dass an sie gedacht wird. „Der persönliche Kontakt fehlt halt“, sagt Tanja Meis. Damit meint sie sowohl den Kontakt zwischen Seniorenbüro und Bürgern, als auch den der Senioren untereinander. So treffen sich üblicherweise etwa 80 bis 100 Senioren in den drei städtischen Gruppen in Holthausen, Welper und Innenstadt – wegen Corona fällt das aber im Moment weg.

Trotzdem, betont Meis, können sich Senioren bei Fragen weiterhin an das Seniorenbüro wenden. Aktuell gebe es hier wieder mehr Telefonate, ähnlich wie bei der ersten Corona-Welle, als das Seniorenbüro komplett telefonisch gearbeitet hatte. Dabei passiere es auch, „dass wir ein, zwei Mal mehr anrufen als sonst“, verrät Meis weiter. Auch komme es vor, dass es den Senioren nicht um einen konkreten Anlass, zum Beispiel den Pflegegrad geht, „sondern dass sie über ganz allgemeine Sachen sprechen wollen.“