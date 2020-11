Hattingen: Selbsthilfegruppen können noch Förderung bekommen

Hattingen. Die Fördermittel für Selbsthilfegruppen in Hattingen sind noch nicht alle abgerufen. Damit können auch digitale Kompetenzen ausgebaut werden.

Gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen im Ennepe-Ruhr-Kreis können in diesem Jahr noch Fördermittel für Selbsthilfeprojekte bei der AOK Nordwest beantragen. Darauf weist die Krankenkasse kurz vor Jahresende noch einmal hin: „Die Mittel für unsere diesjährige Selbsthilfeförderung wurden bislang noch nicht ausgeschöpft“, betont AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Auch wenn sich wegen der Corona-Pandemie derzeit nur wenige Selbsthilfegruppen treffen können, wolle die Kasse dazu ermuntern, möglichst noch bis zum Jahresende Fördergelder zu beantragen. Diese könnten beispielsweise für Online-Seminare genutzt werden, in denen Kompetenzen vermittelt werden, wie digitale Gruppentreffen organisiert werden können. „Aus ersten Erfahrungsberichten wissen wir, dass auch via Telefon- und Videokonferenzen wertvolles Gruppengefühl entstehen kann“, so Kock weiter.

Menschen mit chronischen oder psychischen Erkrankungen sind von den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mitbringt besonders betroffen, da der Halt durch die Selbsthilfegruppen wegfällt.

Informationen zu den Förderanträgen gibt es im Internet unter aok.de/nw Stichwort ‚Selbsthilfe‘. Weitere Auskunft zu förderfähigen Selbsthilfe-Projekten gibt es bei Martina Ries unter der Rufnummer 0800 2655-506739.