Alltagskompetenzschulungen für Flüchtlinge organisiert das Interkulturellen Zentrum Magnet - LmDR e.V. in Hattingen im Auftrag der Stadt Hattingen und im Rahmen des Integrationskonzepts seit 2018. Im Interview erklären Alla Weber vom Interkulturellen Zentrum Magnet und Sandra Vorkötter von der städtischen Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten und Integration, wie sich die Schulungen verändert haben und wie sie auch in Corona-Zeiten gelingen.

Was sollen die Alltagskompetenzschulungen bewirken?

Ziel der Schulungen sei es, Hilfe im Alltag zu leisten in die Gesellschaft einzuführen, erklärt Alla Weber vom Interkulturellen Zentrum Magnet Hattingen. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Alla Weber Ziel der Schulungen ist es, Hilfe im Alltag zu leisten in die Gesellschaft einzuführen. Denn wer neu kommt muss sich erst einfinden in die Gesellschaft.

Gibt es feste Themen?

Sandra Vorkötter Natürlich gibt es Themen, die wiederkehren, wie das Gesundheitssystem in Deutschland oder die Mülltrennung. Aber es gibt auch Themen, die neu dazu kommen. Bei der Stadt sitzen einige Ämter regelmäßig bei einem Jour fixe zusammen, da wird besprochen, was notwendig ist. Neu ist darum beispielsweise eine Veranstaltung zum Leben in der eigenen Wohnung. Auch das Thema Versicherung und Kontoführung ist dazu gekommen. Viele Menschen kennen beispielsweise Ratenzahlungen nicht aus ihren Heimatländern.

Alla Weber Ein Dauerthema ist auch das Schulsystem. Da gibt es viel Informationsbedarf. Die Sparkasse hat mit dem Sozialamt auch eigens eine Broschüre zur Kontoführung erstellt.

Sie sind bereits in den Planungen für 2021. Welche Themenschwerpunkte sehen sie da?

Alla Weber Das Thema Erziehung ist ein großes. Das haben wir auch in Absprache mit dem Jugendamt gesehen. Dabei ist wichtig, dass es nicht nur einen Vortrag geben soll, sondern dass die Eltern miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen auch über Probleme.

Inzwischen leben viele Familien schon länger hier, da ist das Thema Pubertät ein großes. Mich sprach ein Vater an und sagte, dass er seinen 14-Jährigen nicht mehr verstehe. Also widmen wir uns auch diesem Thema.

Wir haben außerdem bei der Veranstaltung zum Gesundheitswesen festgestellt, dass es viele Fragen gab zu Hilfen bei psychischen Problemen und traumatischen Erfahrungen. Dazu soll deshalb jetzt ein Programm mit dem Gesundheitsamt des EN-Kreises entwickelt werden.

Sandra Vorkötter Bei vielen Familien merken wir, dass die Eltern keine Vorstellung davon haben, was Erziehung ist. Dann läuft beispielsweise viel der Fernseher oder die Kinder sitzen am Handy. Darum ist das Thema einfach sehr wichtig.

Sandra Vorkötter Im Jahr 2019 waren es schon mehr als 2018. Es kamen nämlich 427 Menschen zu den Schulungen, davon waren 204 Frauen und 223 Männer.

Alla Weber Die Teilnehmer kommen aus Syrien, Afrika,, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan und vielen anderen Ländern.

Interkulturelles Zentrum Magnet Das Interkulturelle Zentrum Magnet an der Schulstraße in Hattingen ist eine Migrantenselbstorganisation der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LmDR) e.V. Gemeinnützig aktiv ist der Verein in Hattingen seit 1995. Längst kümmert er sich nicht mehr nur um Deutsche aus Russland, sondern um alle Menschen mit Migrationshintergrund. Die Arbeit basiert auf den Säulen Soziales, Bildung sowie Kultur/Geschichte. Informationen über den Verein gibt es im Internet auf www.lmr-hattingen.de

Müssen die Teilnehmer bereits Deutsch sprechen?

Sandra Vorkötter Das muss nicht sein. Das Interkulturelle Zentrum Magnet organisiert auch Übersetzer.

Läuft das Angebot in der Corona-Zeit weiter?

Alla Weber Ja, mit weniger Teilnehmern. Wir haben ein Hygienekonzept, achten auf Abstände und beschränken die Teilnehmerzahl auf zehn. Das funktioniert.

Welche Angebote gibt es noch in diesem Jahr?

Alla Weber Die Pubertät wird Thema sein im November, im Dezember geht es dann um das Demokratieverständnis und ein Leben ohne Konflikte.