Hattingen: Schnee von gestern und die Wetter-Aussichten

Die Dächer der Hattinger Altstadt waren am Mittwoch (8.3.) in klein und groß mit einer Schneedecke überzogen.

Hattingen. Schnee in Hattingen bis in die Altstadt: Lange wird der Wintereinbruch nicht dauern. Zum Wochenende sagen Meteorologen einen Wetterwechsel voraus.

Sogar in der Hattinger Innenstadt blieb am Mittwoch (8.3.) etwas Schnee liegen. Stundenlang hatte es seit Dienstag in der Nacht und auch noch am Vormittag geschneit. Weiße Dächer gab es deshalb nicht nur in der Altstadt im Miniaturformat, die auf dem Untermarkt als Modell zu finden ist.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Für die kommenden Tagen sagen die Meteorologen weiter nasses Wetter voraus. Weil es aber wärmer werden soll, werden aus den Regentropfen wohl nur am späten Abend und in der Nacht vereinzelt Schneeflocken.

Für die zweite Hälfte der Woche sind am Donnerstag bis zu sieben, am Freitag bis zu acht Grad Celsius angekündigt, bei Tiefstwerten zwischen zwei und fünf Grad. Am Samstag soll es trockener werden und bei minus zwei bis fünf Grad Celsius könnte sogar die Sonne durch die Wolken blinzeln.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Für Allergiker ist die Wetterlage im übrigen nicht schlecht. Hasel und Erle fliegen nur mäßig. Allerdings fühlen sich viele Menschen dennoch unausgeschlafen und leiden unter Kopfweh und Migräne.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen