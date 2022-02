Hattingen: Schau im Gemeindeamt Welper weckt Kunstinteresse

Hattingen. Rund zwei Dutzend seiner abstrakten Fotografien zeigt Gerd Hesse aus Hattingen noch bis Montag (28.2.) im Gemeindeamt Welper. Die Details.

Interessiert betrachtet Klaus Fröhlich einige Werke von Gerd Hesse im kleinen Vorderraum des Gemeindeamtes Welper. Am Wochenende und noch bis Montag (28.2.) dort ausgestellt sind rund zwei Dutzend abstrakte Fotografien des Hattinger Künstlers.

Nie auf der Suche nach Motiven für seine Bilder

„Er geht wirklich mit wachen Augen durch die Welt“, sagt Fröhlich über Hesses Arbeiten, die Strukturen in Ausschnitten zeigen. Gerd Hesse sind die Motive für seine Fotografien dabei meist zufällig auf seinen Reisen aufgefallen. „Ich bin nie auf der Suche nach Motiven für meine Bilder, sie sind einfach da“, erklärt er.

Ohne die Hintergrundgeschichten nicht zu kennen, weiß der Betrachter der Werke von Gerd Hesse oft nicht, was genau er da sieht Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

So wie auf einer einer Reise nach Tschechien. „Hier haben wir zum Beispiel eine Straßenwand, die ich in Prag gesehen habe“, sagt er und deutet auf eine farbenfrohe Komposition aus Graffiti und Plakatresten. „Oder dieser Ausschnitt hier. Er zeigt eine Palme, an denen Arbeiter bei Farbauffrischungen ihre Pinsel abgestrichen haben“, so Hesse über ein weiteres Werk. Ohne die Hintergrundgeschichten nicht zu kennen, weiß der Betrachter seiner Werke indes oft nicht, was genau er da sieht. „Aber das scheint für viele auch der Reiz zu sein“, sagt Hesse.

Das gesellschaftliche Leben in Welper bereichern

Schon kurz nach Eröffnung am Samstag waren viele Besucherinnen und Besucher zu seiner Ausstellung erschienen. Interessierte, die teils spontan beim Besuch im Stadtteil über die Aufsteller gestoßen waren, Freunde, die teils auch längere Anreisen auf sich nahmen. „Unser Ziel ist es, für unseren Stadtteil Angebote zu bieten, die das gesellschaftliche Leben in Welper bereichern“, sagt Petra Füth von der Initiative „Wir in Welper“, die die Ausstellung im Gemeindeamt initiiert hat. Im Vorjahr hatte das „Wir-für-Welper“-Team ebenda bereits Plastiken und Skulpturen von Bildhauer Hartmut Lübbert gezeigt.

„Wir haben viele ältere Mitbürger in Welper, die meisten wollen nicht weit fahren, da ist das Gemeindeamt die passende Örtlichkeit“, erklärt Füth. Für die Ausstellung von Kunstwerken sei der Raum zwar nur bedingt geeignet, da er viele Fenster und somit wenig Fläche zum Aufhängen von Werken biete. Und doch funktioniert es – dank kreativer Denkweise.

Für die Mitte des Ausstellungsraumes im Gemeindeamt Welper hatte der Künstler eigens ein Gestell gefertigt, wo er seine Werke gekonnt in Szene setzte. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Wie bei der Schau von Gerd Hesse: Für die Mitte des Raumes hatte der Künstler eigens ein Gestell gefertigt, wo er seine Werke gekonnt in Szene setzen konnte und den Besucherinnen und Besuchern ein angenehmes Betrachten der auf Leinwand gedruckten Bilder ermöglicht.

Auswahl der Strukturen begeistert

„Die Bilder ziehen mich an“, sagt Klaus Fröhlich. „Die natürlichen Anklänge sowie die Auswahl der Strukturen begeistern mich wirklich.“ Und deswegen hat sich der kunstbegeisterte Hattinger den Abzug eines Hesse-Fotos – etwa DIN A4 groß – für seine kleine Sammlung mitgenommen.

Kunst in Welper Mit der Reihe „… lädt ein ins Gemeindeamt“ will die Gruppe „Wir für Welper“ qualitativ hochwertige Künstler in den Ortsteil locken. Die Reihe soll auch künftig fortgeführt werden. Ein weiteres Projekt der Bürgerinitiative ist die „Galerie Schaufenster“: Alle sechs Wochen wechseln die Kunst-Exponate im Mini-Schaufenster an der Thingstraße 40. Der Fotograf Gerd Hesse, der aus Essen-Rüttenscheid stammt, zeigt im Gemeindeamt Welper eine Auswahl seiner Fotografien der letzten 40 Jahre –alles Ausschnitte mit dem Grundmotiv Strukturen. Ansonsten fotografiert er hauptsächlich Landschaften. Seine Ausstellung im Gemeindeamt Welper, Im Welperfeld 23, ist nur noch bis heute von 12 bis 17 Uhr dort zu sehen (3G-Regel + Maskenpflicht).

Sein Tipp: „Nehmt kleine Bilder. Wo früher nur ein einziges an meine Wand gepasst hat, hängen heute vier von unterschiedlichen Künstlern, an denen ich mich erfreuen kann.“