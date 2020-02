Hattingen: „Sabine“ verursacht elf Einsätze der Feuerwehr

„Sabine“ kam mit viel Getöse, der Sturm blieb aber zum Glück sanftmütig: Die Feuerwehr Hattingen meldet elf Einsätze zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Den spektakulärsten Schaden gab es in Welper.

Auf der Marxstraße stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Straßenbeleuchtung und riss diese auf einer Länge von 100 Meter herunter. Dabei wurden auch einige Fahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehr räumte den Baum zur Seite.

Eine schlaflose Nacht gab es für keinen Feuerwehrmann, berichtet Sprecher Jens Herkströter. Als letzter Bereitschafts-Löschzug fuhren die freiwilligen Einsatzkräfte in Mitte gegen Viertel vor zwei nach Hause, den nächsten Einsatz für die Hauptwache gab es um fünf.

Seit dem Abend waren 135 ehrenamtliche Einsatzkräfte in direkter Einsatzbereitschaft. Ein Teil der Helfer wurde in der Hauptwache am Wildhagen zusammengezogen, um die Einsätze schnell abarbeiten zu können. „Insgesamt konnten wir unsere vorgeplanten Maßnahmen alle umsetzen“, so Feuerwehrchef Tomas Stanke. Die Alarmierung wurden nicht in der Kreisleitstelle koordiniert, sondern in der Einsatzzentrale der Feuerwehr am Wildhagen.

Beim Orkantief „Kyrill“ im Jahr 2007 hatte die Feuerwehr Hattingen rund 350 Einsätze, beim Pfingststurm „Ela im Jahr 2014 waren es etwa 280.

Die Bericht wird im Laufe des Tages regelmäßig aktualisiert.