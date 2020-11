Eindeutige Anti-Corona-Parolen auf Gebäck und an den Wänden, Missachten der Maskenpflicht und damit Gefährdung der Gesundheit von achtsamen Kunden und Mitarbeitern – das Verhalten von Richard Sodtke in seinem Ruhr-Café war für zwei seiner Verkäuferinnen zu viel. Sie sind zurzeit krankgeschrieben und haben um fristgerechte Kündigungen gebeten. „Damit ich wenigstens Geld vom Arbeitsamt bekomme“, wie es eine der beiden gegenüber der WAZ sagt.

„Meine Kollegin und ich konnten nicht mehr“, erzählt sie. Während ihrer Dienstzeit seien sie der Situation im Geschäft – vor allem vielen Kunden, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen – ausgeliefert gewesen, während „er ab 9 Uhr nicht mehr im Laden ist“. Eine der beiden Verkäuferinnen ist eine Vollzeitkraft, die andere arbeitet in Teilzeit.

Nachdem Sodtke im Internet an verschiedenen Stellen für sich als „Freiheits-Bäcker“ geworben hat, kamen Besucher aus Oberhausen und Recklinghausen, aus Velbert und anderen Städten des Ruhrgebiets. Sie teilen die Meinung des querdenkenden Hattingers.

Neben Missachten der Maskenpflicht belasten auch die Anti-Corona-Parolen

„Ganz selbstverständlich kamen sie ohne Masken in den Laden, auch Familien, das war gruselig“, berichtet die Verkäuferin. Wenn sie auf die bestehende Maskenpflicht hingewiesen habe, lautete die Antwort: „Was soll das denn? Im Internet steht doch, ihr seid so liberal.“

Den beiden Frauen ist „die Hutschnur geplatzt“. „Wir sind zum Juniorchef und haben gesagt, dass wir nicht mehr wollen und können.“ Nach einem weiteren Gespräch mit der Tochter sind sie gegangen.

Neben der Missachtung der Maskenpflicht haben auch die Anti-Corona-Parolen die Mitarbeiterin belastet. Sein Auto habe Sodtke damit beklebt, Gebäck damit beschriftet. „Es ist ganz schlimm!“

WAZ-Leserin schildert ihre Erfahrungen im Ruhr-Café an der Bahnhofstraße

Die Stimmen, die sich gegen das Ruhr-Café richten, werden lauter. Eine Leserin schreibt ihre unangenehmen Erfahrungen an die WAZ: Bei einem Besuch an der Bahnhofstraße habe ein Mann ohne Maske mit einem Abstand von weniger als einem Meter neben ihr gestanden. „Ich sprach den Herrn freundlich an, ob er bitte seine Maske aufsetzen könne. Daraufhin wurde ich im Beisein von Frau Sodtke und einer Verkäuferin von diesem Mann massiv bedrängt, beleidigt und angeschrien. Was ich von ihm wolle, ich solle mal sagen wo das stände, dass er eine Maske tragen müsse.“ Eingeschritten sei niemand. „Ich hatte bereits bezahlt, nahm den Kuchenkarton und rief Herrn Sodtke nach vorne. Da ich kein Handy dabei hatte, bat ich um sein Telefon, welches er mir verweigerte, nachdem er erfahren hatte, dass ich die Polizei rufen wollte. Ein solches Verhalten ist angesichts der vielen Menschen, die schwer erkrankt auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen, skandalös und völlig egoistisch.“

Richard Sodtke bleibt auf erneute WAZ-Nachfrage bei seinen Aussagen

Richard Sodtke bleibt dagegen auf erneute WAZ-Nachfrage dabei, dass „jeder Kunde, der ohne Maske hereinkommt, auf die Maskenpflicht hingewiesen wird“. Er habe auch ein Gespräch mit dem Ordnungsamt gehabt. „Und die haben mir bestätigt, dass ich die Verordnung einhalte“, sagt er.

Die Verkäuferinnen haben sich inzwischen eine Anwältin genommen, um die erbetenen Kündigungen zu erwirken . Auch ihre Gewerkschaft hat sich eingeschaltet.

