Hattingen: Rückepferd fördert nachhaltige Forstwirtschaft

Hattingen. Tresor Mi Amor sorgt für mehr Nachhaltigkeit in den Waldgebieten von Hattingen. Warum die Arbeit von Rückepferden für die Natur so wichtig ist.

Rückepferd Tresor Mi Amor bietet einen beeindruckenden Anblick. Es ist schneeweiß, beinahe zwei Meter groß, hat eine lange Mähne und kluge, dunkle Augen. Dazu ist der Hengst stark wie ein Bär. Heute soll das Tier Grundstücksbesitzer Ulf Auerbach beim Transport abgeschlagener Baumstümpfe unterstützen. Der freut sich über die tierische Hilfe.

Bereitwillig lässt sich Tresor Mi Amor das Geschirr umlegen, an dem später das Holz befestigt werden soll. „Ein Kaltblut wie dieses ist für den Einsatz hier wie gemacht“, erklärt Halterin Stefanie Schröder. Sie hat das Pferd für den heutigen Einsatz bestens trainiert, mit ihm sogar schon einmal an der landesweiten Meisterschaft im Holzrücken teilgenommen.

Das Pferd ist genügsam und zuverlässig

Bei Feldarbeiten hat Tresor Mi Amor schon des Öfteren gezeigt, was er kann. „Eine solche Rasse steht gerne im Mittelpunkt. Das Tier ist schlau und denkt selber mit. In den richtigen Momenten ruht es sich aus, um dann später wieder Gas zu geben. Außerdem lässt es sich leicht schüren und hat Spaß bei der Sache“, sagt Stefanie Schröder.

Das Pferd sei genügsam und zuverlässig. Dazu könne das Kaltblut das Dreifache seines eigenen Körpergewichts problemlos ziehen, berichtet Schröder stolz.

Belohnung: Stefanie Schröder füttert Tresor Mi Amor. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Nun soll es aber endlich zur Sache gehen. Schröder steigt mit Tresor Mi Amor einen kleinen Hügel hinab in das Wäldchen. Die abgeschlagenen Stümpfe einer alten Birke sind bereit für den Abtransport. Sie werden an das Geschirr des Pferdes geschnallt – schon kann sich Tresor Mi Amor auf den Weg machen.

Die Druckstellen der Hufe sind minimal

Die Umstehenden treten ein paar Schritte zurück, hier ist Vorsicht geboten, denn aufgrund der Steigung muss das Tier die Strecke in einem Ruck zurücklegen und kann nur schwer Halt machen. Doch der Kaltblüter weiß ganz genau, was er tut, und trabt sicher und vorsichtig die Böschung hinauf.

Ulf Auerbach betrachtet die Szene zufrieden. Das erste Mal setzt er heute ein Rückepferd auf seinem Grundstück ein. „Das Tier ist natürlich viel naturverträglicher als ein Traktor. Es richtet weniger Schaden im Wald an. Die Druckstellen der Hufe sind minimal.

Arbeitet man mit schweren Maschinen, kann sich der Boden verhärten. Dann kann er zum Beispiel keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Und die Mikroorganismen, die dort leben, können sich nur ganz langsam wieder regenerieren. Das kann im schlimmsten Fall sogar bis zu zweihundert Jahre dauern.“

Auerbach möchte sein Grundstück naturnah weiterentwickeln

Dass die Arbeit auf diese Weise ein wenig mehr Zeit in Anspruch nimmt, betrachtet er nicht wirklich als Nachteil. Auerbach möchte sein Grundstück naturnah weiterentwickeln. Die Birke hat er vor wenigen Tagen gefällt und zerkleinert, nun will er an ihrer Stelle eine Buche pflanzen.

„Das alte Holz verwende ich dann für den Kamin“, erläutert Ulf Auerbach. „Damit kann man ja auch CO2-neutral das Haus heizen. Das sind so kleine Beiträge, die ich leisten möchte, um die Natur zu erhalten.“