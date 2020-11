Hattingen. Heimwerker, Handwerker, Industriebetriebe sind Kunden von Redmer Handel in Hattingen. Was das Geschäft so besonders macht, worauf das Team setzt.

Wie Schmuck sind hochpreisige Bohrer für eine Tischbohrmaschine in Vitrinen präsentiert, Makita-Rasenmäher stehen auf grünem Grund, Schraubenzieher und Co. hängen an Lochwänden: Im Geschäft Redmer Handel in Hattingen finden Heimwerker, Handwerker und Industriebetriebe gleichermaßen das richtige Werkzeug und individuelle Beratung.

Ein Klingeln ruft die Mitarbeiter auf den Plan, wenn sich die automatische Glasschiebetür an der Werksstraße 4 öffnet und ein Kunde das ungewöhnliche Geschäftslokal betritt: Denn es ist in einer 500 Quadratmeter großen Halle untergebracht, in der auch die Büros sind.

Geschäft der Redmer Handel GmbH bietet Maschinen, Werkzeuge, Industriebedarf

Stanley-Regal mit Maßbändern im Geschäft Redmer Handel in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das Geschäft zeigt, dass auch Geräte attraktiv präsentiert werden können: Am Häcksler lehnen Äste, die Arbeitskleidung zeigt sich hübsch in und an einem Metallschrank, Maßbänder von Stanley ziehen den Blick auf sich, weil sie in zwei dekorativen, fast antiken Regalen der Firma liegen. „Da haben Vertreter schon gefragt, ob sie das haben können, das gibt es so gar nicht mehr“, berichtet Geschäftsführer Ingo Herzig-Herzfeld.

Seit drei Jahren leitet er die Geschicke von Redmer Handel. „Damals hat ein Freund Redmer übernommen.“ Das Unternehmen selbst gibt es seit dem, Jahr 1987, „an dem Standort hier seit 1999. Bei der Übernahme haben wir das Geschäft modernisiert“, erklärt Herzig-Herzfeld aus Niederwenigern.

Geschäftsführer genießt den Kontakt zu den Kunden und berät gern

In Köln war er zuvor tätig, freute sich über den Wechsel in seine Heimatstadt. Bei der Führung des Unternehmens hilft dem 45-Jährigen, dass er Schreiner gelernt hat, sich in der Elektrotechnik auskennt, dazu zuletzt im kaufmännischen Bereich gearbeitet hat.

In bunten Zehn-Kilo-Paketen für 18 Euro gibt es Putzlappen aus Altkleidern, Waschpasten können auch eimerweise nach Hause getragen werden. Diverse Seilzüge sind ausgestellt. Preislich ist die Bandbreite groß. „Es gibt kleine Bohrer ab einem Euro bis zu Maschinen für 10.000 Euro.“

Die Produktpalette ist riesig

Das Geschäft Redmer Handel in Hattingen führt uach Planeta-Hebetechnik – und zahlreiche Kleber. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Pinsel, Mundschutz, Knarrenkasten, Forsthelme, Müllsäcke, Akkuleuchte, Gabelstapler, Industriesauger von Starmix, Absperrbänder: Die Produktpalette ist riesig.

Manches Teil – wie eine Trennscheibe – trägt sogar das Redmer-Logo. „Wir bestellen bei diesen Lieferanten große Stückzahlen, dafür bringen sie unser Logo auf“, erklärt Herzig-Herzfeld, der an seinem Job besonders den Kundenkontakt mag. Und bei Bedarf geduldig den Unterschied zwischen Band-, Schwing-, Exzenter- und Deltaschleifer erklärt.

Kontakt und Öffnungszeiten Kontakt: Redmer Handel GmbH, Werksstraße 4, 02324 33053, E-Mail: info@redmer-handel.de, Informationen gibt es auch im Internet oder auf Instagram. Geöffnet ist der Fachhandel montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr.

Arbeitsanzüge gibt es sogar für Kinder

Beratung brauchen Kunden nicht nur bei den beiden „Steckenpferden“, den Geräten von Makita und Bosch, sondern auch bei Rostlöserspray, Nassentwickler, diversesten Klebern.

Vier Mitarbeiter arbeiten mit Herzig-Herzfeld im Geschäft – auch Hund Balu gehört zum Team. Das nicht nur Männer berät: „Es gibt viele Frauen, die hier Werkzeug kaufen.“ Außerdem erwerben Eltern für ihre Arbeitsanzüge. „Daran haben Kinder Spaß.“

Nicht Vorhandenes kann binnen 24 Stunden besorgt werden

Weil das Geschäft dem E.I.S.-Verband angeschlossen ist, können Geräte aus gut 1000-seitigen Katalogen auf der langen Verkaufstheke binnen 24 Stunden geliefert werden. Mancher Kunde aus Hattingen findet Redmer übers Internet, staunt, dass es solch einen Facheinzelhandel schräg gegenüber der Indoor-Kart-Halle gibt – und kommt immer wieder. Auch wegen des Services, der Herzig-Herzfeld wichtig ist.

Herzig-Herzfeld reagiert auf aktuelle Entwicklungen: Neuerdings verkauft er Propangasflaschen. „Die bringen wir dem Kunden bis ins Auto.“ Parkplätze gibt’s reichlich. Und zur Beratung Kaffee oder Wasser.

Online-Shop ist derzeit im Aufbau

Der Online-Shop ist im Aufbau, aber schon jetzt liefert Redmer Handel Bestelltes, fährt zu Industriekunden, um vor Ort in die Bedienung der Geräte einzuführen.

Arbeitskleidung beim Werkzeughandel Redmer an der Werksstraße in Hattingen am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020; *** für die Serie: Mein Geschäft *** Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ab kommendem Jahr ergänzt die Kollektion von Mascot das Arbeitskleidungsangebot. „Einfach nur einen Blaumann wollen die meisten nicht mehr. Heute ist es wichtig, dass die Kleidung nicht nur funktional, sondern auch modisch und bequem ist.“ Und so gibt es Arbeitsschuhe, die durchaus auch für Alltag und Büro taugen – und über ausgetüftelte Verschlüsse verfügen.

Hochmoderner Gehörschutz steht auf der Theke

Neu und auf der Theke ausgestellt ist ein moderner Gehörschutz von Hellweg: Er filtert Arbeitsgeräusche heraus, lässt aber zu, dass Stimmen hörbar bleiben. Und eine Bluetooth-Verbindung geht auch. Wie – auch das erklärt Herzig-Herzfeld mit seinem Team gern.