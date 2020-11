Mit zwölf Fach-Ausschüssen nimmt der neue Stadtrat seine Arbeit auf. Neu ist beispielsweise der Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz, der bislang an den Bau-Ausschuss angedockt war. Vorsitzende wird hier Anne Hofmeister von Bündnis 90/Die Grünen. Zudem erhält der Haupt- und Finanzausschuss zwei Unterausschüsse.

Zum einen handelt es sich dabei um den bekannten Personal- und Gleichstellungsausschuss , hinzu kommt nun der Ausschuss für Digitalisierung . Beide haben zehn Mitglieder plus den vorsitzenden Bürgermeister Dirk Glaser. Im Haupt- und Finanzausschuss sitzen 17 Vertreter der Parteien.

Die Fachausschüsse und ihre Vorsitzenden im Überblick

Darüber hinaus hat der Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzungen die folgenden Gremien für die Wahlperiode von 2020 bis 2025 festgelegt:

– Rechnungsprüfungsausschuss (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitzender wird Dirk Roderfeld (CDU) sein.

– Wahlprüfungsausschuss (15 Mitglieder). Vorsitz: Gerhard Nörenberg (CDU).

– Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Gerhard Nörenberg (CDU).

– Stadtentwicklungsausschuss (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Melanie Witte-Lonsing (SPD).

– Ausschuss für Bauen und Wohnen (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Reinhard Korfmann (CDU).

– Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Anne Hofmeister (Bündnis 90/Die Grünen).

– Schulausschuss (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Eva Fritz (SPD).

– Kulturausschuss (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Thorsten Spittank (SPD).

– Ausschuss für Soziales, Integration und Migration (15 Mitglieder plus ein sachkundiger Bürger/in). Vorsitz: Frank Staacken (Bündnis 90/Die Grünen).

– Ausschuss für Sport und Bewegung (15 Mitglieder plus zwei sachkundige Bürger/in). Vorsitz: Achim Paas (SPD).

– Im Jugendhilfeausschuss sitzen 15 Mitglieder plus weitere Vertreter. Über den Vorsitz entscheidet der Ausschuss, zuletzt hatte ihn Thomas Dorndorf-Blömer (SPD) inne.

