Hattingen: Radfahrerin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Eine Fußgängerin auf dem Leinpfad umgefahren hatte am 10. November 2019 eine heute 54-jährige Radfahrerin. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach jenem tragischen Unfall, an deren Folgen die 81-jährige Seniorin wenige Tage später verstarb, musste sich die Radfahrerin aus Witten jetzt vor dem Amtsgericht Hattingen verantworten. „Fahrlässige Tötung“ warf ihr die Staatsanwaltschaft vor.

Das gesamte Geschehen ist fatal

„Das gesamte Geschehen ist fatal“, sagte die Verteidigerin der Angeklagten. Bis heute traumatisiert sei ihre Mandantin durch jenes Ereignis, bis heute in psychologischer Behandlung.

Mit ihrem Mann habe sie an jenen November-Sonntag eine Radtour gemacht. Die Seniorin und ihre Begleiterin auf dem Leinpfad vor ihnen hätten sie schon von weitem gesehen, sie und ihr Mann seien dann hintereinander her gefahren, kurz vor der Unfallstelle in Höhe der Ruhrbrücke habe sie schließlich an der Seniorin mit entsprechendem Sicherheitsabstand vorbeifahren wollen.

Fahrlässige Tötung Fahrlässige Tötung gehört zu den so genannten „Straftaten gegen das Leben“. Auf sie steht laut Paragraf 222 des Strafgesetzbuches die folgende Strafe: Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft:

Doch plötzlich sei ihr ein Hund vors Rad gesprungen, sie habe eine Ausweichbewegung gemacht und sei mit der Seniorin kollidiert. Die 81-Jährige stürzte dabei rücklings auf den Hinterkopf. Das Schädel-Hirn-Trauma, das sie sich dabei zuzog, wurde im Obduktionsbericht als Ursache für ihren Tod fünf Tage später genannt.

„Das tut mir alles wahnsinnig leid“

„Das tut mir alles wahnsinnig leid“, sagte die Angeklagte im Prozess vor dem Amtsgericht, den auch die Tochter der Toten verfolgte. Und: „Wenn ich die Vergangenheit zurückspulen könnte, dann wäre ich an jenem Tag kein Fahrrad gefahren.“

Überholt mit offensichtlich nicht ausreichendem Sicherheitsabstand

Die damalige Begleiterin (70) der Seniorin sagte, sie sei kurz vor dem Unfall vor dem späteren Opfer hergegangen, habe sich dann umgedreht, als sie ein Rufen gehört habe – und gesehen, wie die Radlerin frontal in die 81-Jährige, die sich wohl auch umgedreht hatte, hineingefahren sei. Ein ebenfalls als Zeuge geladener Polizeibeamter, der später vor Ort ermittelt hatte, kam zudem zu dem Schluss, dass „das Überholen mit offensichtlich nicht ausreichendem Sicherheitsabstand erfolgt ist“. Allerdings habe die Seniorin an dem Unfall wohl „eine Teilschuld“ gehabt, da ihr Hund nicht angeleint gewesen war.

Der Mann der Angeklagten blendete in seiner Zeugen-Schilderungen derweil das „eigentliche Sturzgeschehen völlig aus“, wie Richter Johannes Kimmeskamp später anmerkte.

Verurteilung zu einer Geldstrafe

Die Angeklagte verurteilte er entgegen der Forderung von Staatsanwältin Elke Hinterberg, die eine sechsmonatige Bewährungsstrafe unter Auflage einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro an den ADAC gefordert hatte, nur zu einer Geldstrafe (120 Tagessätze a 30 Euro). Trotz dieses „furchtbaren Ereignisses, aber in diesem Fall eines gar nicht so großen Schuldvorwurfs“, so Kimmeskamp, sei die Angeklagte deswegen mit der Seniorin kollidiert, weil sie nicht vorausschauend genug gefahren sei. Dadurch habe sie sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht.