Was für eine Erfolgsgeschichte: Das LWL-Industriemuseum Henrichs­hütte zählte im vergangenen Jahr 111.500 Besucher – 7600 mehr als im Jahr 2018. Ob dieses Ergebnis in diesem Jahr wiederholt werden kann, ist indes offen – denn vorerst fallen wegen der Corona-Pandemie auch auf der Hütte natürlich alle Veranstaltungen aus.

Mehr als 1,9 Millionen Menschen haben im Jahr 2019 die Museen, Stiftungen und Besucherzentren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) besucht. Das waren knapp 300.000 mehr als noch 2018. Die Besucherzahlen der Museen verzeichnen seit Jahren einen positiven Trend, teilt der LWL mit.

Spannende Themen, die die Besucher begeistern

Für 2020 bereits abgesagt: die Autoparty Hattingen, die Leistungsschau der heimischen Autohändler. Foto: Volker Speckenwirth / FUNKE Foto Services, Archiv

„Unsere Museen sind am Puls der Zeit und finden spannende Themen, die die Besucher begeistern“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. „In Zukunft setzen wir in unseren Ausstellungen stark auf die digitale Transformation. LWL-Museen sollen attraktive und interaktive Lernorte sein, die komplizierte Sachverhalte innovativ vermitteln. In unserer vernetzten Bildungslandschaft werden unsere Museen so auch weiterhin unverzichtbar sein.“

Besuchermagneten in Hattingen waren laut dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe vor allem die großen PS-Events wie etwa die Auto­party, die „Schönen Sterne“ und das Harley-Treffen – sie lockten jeweils mehr als 10.000 Besucher an einem Wochenende. Hinzu kamen die erfolgreichen Ausstellungen „Hidden Costs“ mit Fotografien des US-Künstlers J Henry Fair zu Umweltthemen oder „Boom!“ zum Strukturwandel – letztere kann zurzeit immer noch angeschaut werden, sie fällt auch nicht unter die Corona-Sperre des LWL.

Plus für die Henrichshütte: Viele Parkplätze vor der Tür

Das benachbarte Industriemuseum Zeche Nachtigall in Witten hatte im Gegensatz zur Henrichs­hütte ein Besucher-Minus zu verzeichnen: Rund 38.000 Menschen kamen 2019 aufs Museumsgelände im Muttental – 5700 weniger als im Vorjahr. Museumsleiter Michael Peters sagt: „Die Henrichshütte in Hattingen bietet ein größeres Programm und hat auch viele Parkplätze vor der Tür, die uns fehlen.“

Robert Laube ist Leiter des LWL-Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen. Er blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Im Programm von Museumschef Robert Laube und seinem Team sind in diesem Jahr die beliebten Veranstaltungen der vergangenen Jahre wieder mit aufgelistet. Im einzelnen:

– Doppelpack im August: Am 2. August knattern die Maschinen beim Harley Meeting Ruhrpott 2020 auf die Hütte – am 29. und 30. August kommen die „Schönen Sterne“ der Mercedes-Fans.

– Zudem feiert die Extraschicht („Die lange Nacht der Industriekultur“) in diesem Jahr am Samstag, 27. Juni, ihr 20-Jähriges. Rund 300.000 Besucher werden im Ruhrgebiet erwartet – zuletzt kamen immer rund 5000 aufs Hüttengelände

Die Autoparty – die Leistungsschau der heimischen Autohändler – sollte am 16. und 17. Mai auf dem Gelände des Industriemuseums stattfinden. Sie ist bereits abgesagt. Ob die anderen Events tatsächlich stattfinden können, vermag zurzeit keiner zu sagen.