Hattingen: Promis kaufen Brillen bei Duo Optik & Akustik

Die Liste der Prominenten, die sich eine Brille bei Maik Böcker gekauft haben, lässt sich sehen. Zum Optiker Maik Böcker kommen bekannte Persönlichkeiten, weil er quasi einer von ihnen ist. Denn der Geschäftsleiter von DUO Optik & Akustik in Hattingen ist auch ausgebildeter Musicaldarsteller.

Von Schauspielern bis hin zu Fußballspielern reicht Maik Böckers Kundenkreis, der zum Untermarkt kommt. Auf der Homepage hat Böcker sogar eine eigene Rubrik Promi-Kunden. Wer in den roten Sesseln im Laden Platz nimmt, blickt auf einen Monitor, auf dem Böcker mit den Promis im Laden zu sehen ist, und erfährt, wer welche Brille trägt.

Promi-Kunden bei Optiker in Hattingen reichen von Patricia Kelly bis Norbert Dickel

Marie-Luise Marjan kauft bei Maik Böcker von DUO Optik & Akustik in Hattingen. Foto: DUO Optik & Akustik

Von Patricia Kelly über Marie-Luise Marjan und Ralf Richter bis hin zu Toto & Harry sowie Dave Davis und David Moore kaufen Promis bei Böcker. „Viele kommen auf Empfehlung. Man fragt sich untereinander, ob jemand einen Optiker kennt. Und dann werde ich als Ex-Kollege weiterempfohlen“, erklärt Maik Böcker.

Denn nach seiner Ausbildung zum Augenoptiker klinkte er sich damals einige Jahre aus, ließ sich zum Musicaldarsteller ausbilden und arbeitete fünf Jahre lang in Chicago und London als Musicaldarsteller. Danach stieg er wieder ins elterliche Unternehmen ein.

Maik Böcker duzt die Promis – er ist selbst Musicaldarsteller

Musical-Darsteller David Moore war erst kürzlich bei Maik Böcker von DUO Optik & Akustik in Hattingen, um sich eine Brille zu kaufen. Foto: DUO Optik & Akustik

Die Promis – manche wünschen auch In-Ear-Monitoring – kämen gern, weil sie wüssten, dass „ich auch kein Thema daraus mache“. Böcker duzt die Promis. „Das ist in dem Geschäft so.“ Die Kunden vereinbaren einen Termin, kommen, werden beraten – und gehen unbehelligt wieder. „Ich habe jeden als netten Menschen erlebt. Sie sind wie alle einfach dankbar für eine gute Beratung.“

Patricia Kelly zum Beispiel brauchte ein spezielle Brille, damit sie auf der Bühne die Liedtexte lesen kann. Marie-Luise Marjan wollte gerne eine Brille, mit der sie bei Lesungen lesen, aber auch ins Publikum blicken kann. Als Modell wählte sie eine Swarovski-Brille.

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel kommt mit Imageberaterin zu DUO Optik & Akustik

Sängerin Patricia Kelly kauft eine Brille bei Maik Böcker von DUO Akustik & Optik in Hattingen. Foto: DUO Optik & Akustik

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel kam sogar mit seiner Imageberaterin und Stylistin. Locker seien viele Kunden. „Ralf Richter hat eine markante Stimme. Als er im Laden war, fragte vorne ein Kunde meine Kollegin, ob das Ralf Richter sei. Er ist dann gleich nach vorne, hat mit dem Kunden gesprochen und Selfies gemacht.“

Für den Schauspieler hat Maik Böcker auch schon farbige Kontaktlinsen ans Set nach Köln gebracht. „Wir sind inzwischen befreundet. Beim Bang-Boom-Bang-Jubiläum hat er mich eingeladen, mit über den roten Teppich zu laufen.“ Richter trägt eine „ic!Berlin“-Brille sowie eine Oakley Sonnenbrille.

Michael Naseband gratuliert zu Maik Böckers Hochzeit

Und Schauspieler Michael Naseband sei der erste gewesen, der nach Maik Böckers Hochzeit telefonisch gratuliert hätte. „Er sagte mir, ich hätte ihm seinen Hochzeitstag geklaut“, sagt Böcker schmunzelnd. Und berichtet, dass es immer lustig zuginge, wenn Manni Breuckmann im Laden sei.

Stuntleute, die bei „Alarm für Cobra 11“ dabei waren, hat Maik Böcker mit Brillen ausgestattet, die hohen Sicherheitsaspekten entsprechen mussten. „Tragen die Protagonisten eine Brille, muss der Stuntman das auch. Als auf dem Hüttengelände vor einigen Jahren gedreht wurde, habe ich diese Brillen dorthin gebracht.“

Bei Wünschen wie historischen Brillen für Filme wird’s hektisch bei DUO Optik & Akustik

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel (3.v.l.) ließ sich von Maik Böcker (r.) von DUO Optik & Akustik in Hattingen beraten. Er kam mit seiner Imageberaterin und Stylistin Insa Candrix. Foto: DUO Optik & Akustik

Hektisch wird es manchmal bei Sonderwünschen. „Ich habe Michael Brandner schon mal für einen Film eine historische Brille nach München gebracht. Da haben wir in unserem Fundus gesucht“, erinnert sich Maik Böcker. Auch mit Michael Brandner ist er inzwischen befreundet. „Wenn ich in München bin, rufe ich an – und sitze dann mit ihm und seiner Frau auf seinem Balkon.“

Vor zwei Wochen erst war der Musicaldarsteller David Moore bei Maik Böcker. „Ich kenne ihn aus der Christmas-Moments-Zeit in Hattingen. Er wohnt in Bochum, kommt aber zu mir in den Laden.“ Wer als nächster Promi kommt . . . Neugierige werden es im Nachhinein auf der Homepage von Duo Optik & Akustik erfahren.