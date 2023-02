Hattingen: Pop-Duo Frida Gold startet bei ESC-Vorentscheid

Hattingen. Der Eurovision Song Contest ist für viele Musiker ein Traum. Das Pop-Duo Frida Gold aus Hattingen ist beim ESC-Vorentscheid 2023 mit dabei.

Neun Acts wollen beim Eurovision Song Contest dabei sein – auch das Pop-Duo Frida Gold aus Hattingen. Mit dem Song „Alle Frauen in mir sind müde“ gehen Alina Süggeler und Andi Weizel am kommenden Freitag (3.3.) beim ESC-Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ an den Start.

Ihre Ballade sei „ein Lobgesang auf alle Frauen und die Kraft, mit der sie sich weltweit immer wieder gegen Ungerechtigkeiten auflehnen“, so die ARD auf ihrer offiziellen Vorentscheid-Seite im Netz. „Manchmal denke ich, dass jede Frau die Geschichte aller Frauen in sich trägt“, wird Sängerin Alina Süggeler zitiert. „Der Frau davor, der Frau danach. Deshalb steht jede Frau, die sich für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stark macht, auch für das Recht aller Frauen dieser Welt ein.“

Frida Gold schafften ihren großen Durchbruch im Jahr 2011 mit dem Song „Wovon sollen wir träumen“, den das ZDF als Hymne für die Frauenfußball-WM im eigenen Land ausgewählt hatte. Unter den acht Konkurrenten ist Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold („Lied mit gutem Text“) der bekannteste.

Der deutsche Vorentscheid „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ wird am 3. März (22.20 Uhr) von Barbara Schöneberger moderiert und live im Ersten, auf One und der Deutschen Welle übertragen.

