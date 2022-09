Hattingen: Polizistinnen mit Blut und Kot beschmiert

Zu einem Randalierer in einer Gemeinschaftsunterkunft auf der Werksstraße in Hattingen wurde in der Nacht zu Dienstag eine Polizeistreife gerufen.

Zu einem Randalierer in einer Gemeinschaftsunterkunft auf der Werksstraße in Hattingen wurde in der Nacht zu Dienstag eine Polizeistreife gerufen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamtinnen mit Blut und Kot beschmiert.

Unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss

Als die beiden Beamtinnen an der Werksstraße eintrafen, zeigte sich ein 35-jährige Hattinger aufgebracht und ließ sich von den eingesetzten Kräften auch nicht beruhigen. Er stand augenscheinlich unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss, seine Kleidung war mit Kot beschmiert.

Der Mann versuchte zunächst, seine Wohnungstür zuzuschlagen, was eine Polizeibeamtin aber verhinderte. Daraufhin schlug der Randalierer unvermittelt in Richtung der Beamtin und verletzte diese leicht am Unterarm. Er wurde anschließend mit Händen gepackt und von der Polizei aus der Unterkunft heraus begleitet.

Zu Boden gebracht und gefesselt

Doch er wehrte sich gegen die Beamtinnen weiter und versuchte, sich von diesen loszureißen, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Hierbei verletzte sich der 35-Jährige leicht, auch blutete er.

Bei der körperliche Auseinandersetzung wurden die beiden Polizistinnen dabei mit dem Kot und dem Blut des Hattingers beschmiert.

Zur Verstärkung forderten die Beamtinnen einen Streifenwagen an. Der Randalierer wurde schließlich zur Polizeiwache in Hattingen gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er ins Polizeigewahrsam gebracht, wo er laut Polizeisprecherin Sonja Wever vorerst verbleibt.

