Hattingen: Polizei sucht Taschendiebin mit Fotofahndung

Die Polizei Hattingen fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Foto: KPH

Wie die Polizei berichtet, hat die unbekannte Tatverdächtige am Samstag, 30. November 2019, gegen 14.30 Uhr eine Geldbörse gestohlen und anschließend die darin befindliche EC-Karte dreimal unberechtigt an einem Geldausgabeautomaten in Hattingen eingesetzt.

Die Aufnahmen des Geldautomaten sind nun vom Gericht zur Fahndung freigegeben wurden.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Sie wird als schlank beschrieben und trug trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke und einen karierten Schal.

Hinweise bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Die Hattinger Wache an der Nierenhofer Straße ist unter 02324/ 9166-6000 erreichbar.