Zwei Einbrüche hat es am Wochenende in Hattingen gegeben, wie die Polizei berichtet.

Kriminalität Hattingen: Polizei meldet zwei Einbrüche in Privathäuser

Hattingen. In Hattingen haben am Wochenende wieder Unbekannte Einbrüche in Einfamilienhäuser verübt. Aber es war nicht alles von Erfolg gekrönt.

Die Polizei berichtet am Wochenende von Einbrüchen in Hattingen, die zum Teil glimpflich verliefen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Tatorte waren An der Egge und Im Siepen

Am Freitag zwischen 8.15 und 15 Uhr hebelten demnach unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße An der Egge auf und durchsuchten das gesamte Haus. Angaben zur Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Im zweiten Fall kein Erfolg

Am Samstag dann dasselbe Muster: Gegen 21.10 Uhr hebelten erneut unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses diesmal Im Siepen auf. Doch die Täter kamen nicht zum Zuge: Ein aufmerksam gewordener Nachbar kam aus dem Nebenhaus, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen