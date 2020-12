Hattingen: Polizei fahndet nach einem Feuer-Verursacher

Hattingen. Ein Mann hat an der Henrichshütte mit Papier und Feuerzeug gezündelt. Die Polizei Hattingen hat eine Personenbeschreibung herausgegeben.

Ein unbekannter Mann wird wegen Sachbeschädigung von der Polizei gesucht. Er hat in der Nacht zum Sonntag Kabel einer Audio-Informationstonne am LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen durch Feuer beschädigt.

Wie die Polizei berichtet , beobachtete der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bei seinem Kontrollgang am Sonntag gegen 0.30 Uhr eine verdächtige Person am Industriemuseum an der Werksstraße. Er sah, wie der Mann ein Stück Papier mit einem Feuerzeug anzündete und dieses in die Audio-Informationstonne am Gebäude steckte.

Personenbeschreibung des Flüchtigen in Hattingen

Während der Mitarbeiter das Feuer löschte, um Schlimmeres zu verhindern, flüchtete der Unbekannte in Richtung Zum Ludwigstal.

Die Polizei hat nach Angaben des Sicherheitsmitarbeiters die folgende Personenbeschreibung herausgegeben: zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, Glatze, Cap, helle Jacke und Dreitagebart. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei an der Nierenhofer Straße unter 02324/9166-6000 zu melden.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel