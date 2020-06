Hattingen: Polizei bittet um Hinweise zu Einbrechern

Hattingen. Am Holschentor wurden an Fronleichnam Einbrecher auf frischer Tat von Anwohnern gestört. Die Polizei Hattingen bittet um Hinweise zu den Tätern.

Am Donnerstag, 11. Juni, gegen 22 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen, über den Balkon in eine Praxis am Holschentor einzudringen. Durch die Geräusche aufmerksam geworden, bemerkten Anwohner die beiden Täter. Auf die Frage, was sie denn da täten, flüchteten beide zu Fuß in Richtung Talstraße, meldet die Polizei.

Beide Personen waren männlich, 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Beide waren dunkel gekleidet, einer trug einen dunklen Pullover mit einem gelben Schriftzug auf dem Rücken. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324/9166-6000.