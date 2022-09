Hattingen: Pfarrei feiert Erntedank und will Menschen helfen

Hattingen. Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen lädt zu ihren Erntedankgottesdiensten ein. Wie sie arme Menschen unterstützen will.

Zu Erntedankgottesdiensten lädt die katholische Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen für Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, in ihre Kirchen ein. In einigen Gemeinden treffen sich die Menschen danach zum gemeinsamen Essen.

„Gerade in Zeiten wie diesen – mit Krieg und Krisen auf der Welt – wollen wir als diejenigen, denen es in den meisten Fällen gut geht, innehalten und Danke sagen, für das, was uns an ,Ernte‘ gegeben ist“, sagt Pfarrer Andreas Lamm. „Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass unter uns Menschen sind, deren Sorgen groß sind. Wenn beispielsweise das Geld bei steigenden Preisen für den täglichen Lebensmitteleinkauf oder fürs Heizen nicht mehr reicht.“

Aktuell arbeite die Pfarrei an einem zusätzlichen Konzept, wie in der kalten Jahreszeit Menschen mit knappen finanziellen Mitteln unterstützt werden können.

Die Erntedankgottesdienste finden am Samstag in der Kapelle von Haus Theresia, in der Kirche St. Joseph Welper (17 Uhr), und in der Kirche St. Mauritius Niederwenigern (17.30 Uhr) statt, am Sonntag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Johannes Baptist Blankenstein, um 11.30 Uhr in der Kirche Heilig Geist Winz-Baak und um 11.30 Uhr in der Kirche St. Engelbert Niederbonsfeld.

