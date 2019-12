Hattingen. Die Pfadfinderschaft St. Georg in Hattingen hat sich zum dritten Mal auf den Weg zur Waldweihnacht gemacht. Auch Regen hält sie nicht davon ab.

Hattingen: Pfadfinder starten mit Fackeln zur Waldweihnacht

Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) haben das Friedenslicht aus Bethlehem am Freitagabend in Bredenscheid weitergegeben. Die Waldweihnacht – eine besondere Form der Friedenslichtfeier – fand bereits zum dritten Mal statt.

Start- und Zielpunkt der besinnlichen Wanderung war wie immer die katholische Kirche St. Mariä Empfängnis an der Hackstückstraße. Im Fackelschein ging es durch den verregneten Wald. Der Regen hält die Kinder und Erwachsenen in wetterfester Kleidung und mit festem Schuhwerk davon nicht ab.

Es geht um die Feierlichkeiten in der Familie

Diesmal wollen die DPSG-Pfadfinder mit der Fackelwanderung die Feierlichkeiten in der Familie beleuchten und die Eindrücke von Jung und Alt auf das Weihnachtsfest in den Vordergrund rücken.

Gespannte und glückliche Gesichter bei der Bredenscheider Waldweihnacht mit Friedenslicht. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

,,Dies ist unsere dritte Waldweihnacht. Die Friedenslichttradition besteht aber schon seit vielen Jahren. Beim letzten Mal war die Wanderung auch schon ziemlich verregnet, aber mit 100 Teilnehmern trotzdem sehr gut besucht – darauf hoffen wir natürlich wieder, und es sieht vielversprechend aus‘‘, sagt Lena Schubert (22) aus Bredenscheid, Leiterin der Ältestengruppe ,,Rover‘‘ (16- bis 18-jährige Pfadfinder).

Im Sommer geht es ins Zeltlager

Die DPSG-Pfadfinder halten regelmäßig Messen in der St.-Mariä Empfängnis-Kirche ab. Wöchentlich gibt es Gruppenstunden von Pfadfindern aller Altersklassen, Leiterrunden und Planungstreffen, denn an Pfingsten und im Sommer geht es ins Zeltlager.

,,Die Idee zur Waldweihnacht haben wir zwar nicht erfunden – in Niederbonsfeld zum Beispiel gibt es sie schon länger als bei uns. Aber wir wollten etwas Besonderes machen und die Gemeinschaft, die wir als ganzer Pfadfinderstamm leben, steht dabei an erster Stelle‘‘, erzählt Schubert, die inzwischen in Bochum lebt und bald ihr Studium der Sozialen Arbeit abschließen wird. Sie ist bereits seit ihrem achten Lebensjahr Mitglied bei den Pfadfindern.

Es kommen Anwohner und Ehemalige

Auch Stammesvorstand Marcel Mikoleit, der aus Sprockhövel kommt und ebenfalls in Bochum wohnt, findet neben seinem Beruf als Bauingenieur noch Zeit für die DPSG: ,,Das Schöne an der Waldweihnacht ist, dass viele ehemalige Leiter sich treffen und gemeinsam einen geselligen Abend verbringen. Es kommen nicht nur Anwohner, sondern eben auch unsere Ehemaligen, die aus umliegenden Städten oder teilweise sogar von weiter weg anreisen, um ihre Familien zu Weihnachten zu besuchen – und um an der Waldweihnacht teilzunehmen.‘‘