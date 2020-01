Hattingen. Hattingen hat bei der Kinderbetreuung in Randzeiten ein Problem. Es gibt nicht genügend Tagesmütter. Wer sich bewerben kann und was man verdient:

Hattingen: Personal für die Tagespflege dringend gesucht

Die Stadt Hattingen sucht nach Tagespflegepersonen – also Tagesmüttern oder -vätern. Vor allem in den Randzeiten fehlen oft Betreuungsmöglichkeiten. „Wir haben dort deutliche Engpässe und keine auskömmliche Situation“, berichten Fachbereichsleiter Dirk Achenbach und Nicole Böker, Abteilungsleiterin für die Kindertagesbetreuung. Sie erklären, was gesucht wird und welche Bedingungen erfüllt sein müssen.

Flexible Betreuung für Kinder von Eltern in Schichtarbeit

186 Kinder werden in Hattingen in der Tagespflege betreut. Die meisten, nämlich 177, sind unter drei Jahre alt. Nur neun Kinder können derzeit in Randzeiten betreut werden. Als Randzeit wird dabei alles vor 7 Uhr und nach 17 Uhr verstanden. Dazu kommen Feiertage und Wochenenden.

Nicole Böker, Abteilungsleiterin für die Kindertagesbetreuung, will die Situation für Eltern verbessern. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Besonders für Eltern in Schichtarbeit ist diese Betreuung außerhalb der üblichen Kita-Zeiten wichtig. Für die Anfragen versucht die Stadt Hattingen individuelle Lösungen zu finden.

Kein Personal für Betreuung in Randzeiten

Allerdings bieten von den etwa 40 Tagespflegepersonen, die in Hattingen im Einsatz sind, nur vereinzelte eine Betreuung in Randzeiten an. „Wir haben keinen Pool von Mitarbeitern für diese Fälle“, erklärt Nicole Böker. Und: „Wir würden die Situation für Eltern gern verbessern.“ Deshalb werden dringend zusätzliche Tagesmütter oder -väter gesucht.

Voraussetzungen für Bewerbung

Tagespflegeperson kann jeder werden, der Interesse hat. Voraussetzungen sind Volljährigkeit, mindestens ein Hauptschulabschluss und das sehr gute Beherrschen der deutschen Sprache. Außerdem müssen Interessierte geeignet – also körperlich und geistig gesund – sein und ein Führungszeugnis vorlegen.

WAZ-Home Möglichkeiten der Betreuung Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr können Eltern grundsätzlich einen Tagespflege beantragen. In der Regel werden aber vor allem ganz junge Kinder betreut. Wer schon eine Betreuung über 42 Stunden in der Kita in Anspruch nimmt, dem werden nur noch zehn Stunden zusätzlicher Betreuung in den Randzeiten gewährt. Grund dafür ist die Beachtung des Kindeswohls, erklärt die Stadt.

Auch die Räume für die Betreuung der Kinder müssen geeignet sein. Grundsätzlich werden bei Tagespflegepersonen nicht mehr als vier bis fünf Kinder gemeinsam in einer Gruppe betreut. Gerade in den Randzeiten ist auch eine flexible und wechselnde Betreuung möglich, wenn Eltern zum Beispiel mal in Nachtschicht arbeiten und dann wieder tagsüber. „Das wird über eine Pauschale mit den Eltern gerechnet“, erklärt Böker.

Wer Tagesmutter oder -vater werden will, muss zunächst einen Qualifizierungskursus absolvieren. Der geht über 160 Stunden für drei Monate oder berufsbegleitend und wird von der Volkshochschule Witten angeboten. Gefördert wird der Lehrgang über Bildungsgutscheine.

Verdienste von Tagesmüttern und -vätern

In Hattingen verdienen Tagespflegepersonen 5,50 Euro pro Stunde pro Kind, sagt Nicole Böker. Zur Hälfte wird außerdem die nötige Versicherung bezuschusst. Bisher ist übrigens die Mehrzahl der Tagespflegepersonen weiblich, nur vereinzelt gibt es Männer in diesem Job.

Wer sich als Tagespflegeperson bewerben möchte, kann sich an die Fachberater der Stadt Hattingen Yvonne Janssen und Beate Vennhoff wenden unter oder