Hattingen: Neues Beachvolleyballfeld im Freibad Welper

Hattingen. Die Stadt Hattingen will ihr Freibad aufwerten. Jetzt wurde in Welper ein neues Beachvolleyballfeld für die Nutzung freigegeben.

Baggern, pritschen, schmettern: Jetzt gibt es im Freibad in Welper auch ein Beachvolleyballfeld.

120 Tonnen Sand auf einer Fläche von rund 16 mal 8 Metern macht das Freibad an der Marxstraße in Welper um eine sportliche Attraktion reicher. Ab sofort können alle Besucherinnen und Besucher nicht nur eine nasse Abkühlung finden, sondern sich auf dem neuen Beachvolleyballfeld austoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Feld befindet sich im unteren Bereich der Liegewiese.

Ball kann beim Badepersonal ausgeliehen werden

Wer keinen eigenen Ball hat, kann sich diesen bequem gegen ein Pfandstück beim Badepersonal ausleihen. „Wir freuen uns, dass das Feld eingeweiht werden kann und hoffen natürlich, dass möglichst viele Badegäste auch Spaß an der Anlage haben. Wir wollen durch solche Angebote das Freibad weiter aufwerten“, sagt Sozialdezernent Matthias Tacke. Neben dem Beachvolleyballfeld wurde in diesem Jahr ein großer Sonnenschirm am Babybecken installiert.

Die finanziellen Mittel werden über den städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt.

Öffnungszeiten des Freibads an der Marxstraße in Welper: montags und donnerstags von 7 bis 20 Uhr; dienstags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr.

