Hattingen: Neue Besuchsregelungen für Klinik Blankenstein

Neue Besuchsregelungen gibt es für die Klinik Blankenstein in Hattingen ab Dienstag (22.6.).

Hattingen. In der Klinik Blankenstein in Hattingen gibt es ab Dienstag (22.6.) geänderte Besuchsregelungen für Patienten. Das gilt im Detail:

Das Katholische Klinikum Bochum, zu dem auch die Klinik Blankenstein in Hattingen gehört, ändert in allen seinen Kliniken die Besuchsregelung für Patienten und erleichtert die Kontaktmöglichkeiten mit Familienmitgliedern und Freunden. Dennoch bleiben wichtige Vorsichtsmaßnahmen bestehen. Die neue Besuchsregelung wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorbereitet, sie gilt ab Dienstag, 22. Juni.

Im Einzelnen sieht die neue Regelung dabei Folgendes vor: 1. Besuche sind ab dem sechsten Tag der stationären Behandlung möglich. 2. Jeder Besucher muss weiterhin einen COVID-19-Fragebogen ausfüllen, die Körpertemperatur messen lassen und seinen COVID-19-Status belegen (genesen, vollständig geimpft, getestet). 3. Pro Tag und Patient ist eine Besuchsperson zugelassen. 4. Gleichzeitig erlaubt ist nur eine Besuchsperson pro Krankenzimmer. 5. Ein Patient darf maximal zwei Besuchspersonen benennen.

In besonderen Behandlungsfällen gesonderte Regelungen

In besonderen Behandlungsfällen gelten gesonderte Regelungen; Besuche erfolgen dann nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Zu den „besonderen Behandlungsfällen“ gehören dabei Aufenthalte auf der Intensivstation, palliative und sterbende Patienten, vollstationär behandelte psychiatrische Patienten, stark dementiell erkrankte und schwerstkranke Patienten sowie Menschen mit Behinderungen.

Ab Juli wird es übrigens möglich sein, sich digital mit einer Besucher-App anzumelden.

Für stationär behandelte Kinder und Jugendliche sowie in der Geburtshilfe des Katholischen Klinikums Bochum gilt das neue Besuchsrecht bereits ab dem ersten Behandlungstag.

.„Wir freuen uns über die gesunkenen Inzidenzen in ganz Deutschland. Auch bei uns sind die Corona-Fälle deutlich zurückgegangen, sodass wir unsere bewusst strikte Besuchsregelung nun modifizieren können“, betont Christoph Hanefeld, der Geschäftsführer des Katholischen Klinikums Bochums. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Gefahr nicht endgültig gebannt ist: „Wir müssen weiterhin wachsam sein und Verantwortung zeigen.“ Die neue Besuchsregelung werde daher wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

