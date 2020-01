Hattingen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis bringt das Kompetenzzentrum „zeero“ in Hattingen als Angebot für Unternehmen an den Start. Diese Partner machen dabei mit.

Hattingen: Netzwerk für Klimaschutz stellt sich neu auf

Mit einer großen Veranstaltung im Industriemuseum hat 2011 die Energie-Effizienz-Region Ennepe-Ruhr die Arbeit aufgenommen. Neun Jahre hat sich die EER um betriebliche Energieeffizienz, energieeffiziente Gebäudesanierung und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in der Region gekümmert. Jetzt geht das Nachfolge-Netzwerk an den Start: Landrat Olaf Schade stellte das Zentrum für Energie-, Effizienz- und Ressourcen-Optimierung („zeero“) beim Dienstleister „Grauzone“ an der Eickener Straße vor.

„Energietechnik und Klimaschutz sind die großen Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Schade. „Unsere Unternehmen müssen die notwendigen Entwicklungen mitmachen, um zukunftsfähig zu bleiben. Dazu machen wir jetzt ein starkes Angebot.“

Ansprechpartnerin für interessierte Betriebe ist die EN-Agentur

Dabei soll „zeero“ natürlich viel mehr als ein Wortspiel in Richtung Klimaneutralität sein. Es soll praktische wie passgenaue Maßnahmenpakete für jedes Unternehmen liefern, dass sich beraten lassen möchte – ein Rundum-Service von der Vorbereitung bis zur praktischen Umsetzung CO2-relevanter Maßnahmen.

Ansprechpartnerin für interessierte Betriebe ist die EN-Agentur. Dort koordiniert Kathrin Peters die „zeero“-Anfragen. Die Ingenieurin und Fachfrau für Erneuerbare Energien führt erste Analysen durch, ermittelt zusammen mit den Unternehmen eine individuelle Lösungsstrategie und zieht die entsprechenden Kompetenzpartner hinzu.

Eine regionale Antwort auf globale Herausforderungen

„Jeder Betrieb ist anders“, sagt Peters. „Deswegen gibt es keine standardisierten Lösungen. Wir werden also passgenaue Antworten für jede einzelne Situation erarbeiten.“

Zum „zeero“-Kompetenzzentrum gehören die bisherigen EER-Unternehmen EN-Agentur, AVU und Stadtwerke Witten. Neu hinzugekommen sind AHE (Entsorgung/Kreislaufwirtschaft), VER (Nahverkehr), die Agenturen „Grauzone“ (Business WG) und „Voll digital“ (Digitale Lösungen) sowie die Volksbank. Als weiteres Kreditinstitut ist die GLS Bank mit dabei. Auch die Effizienz-Agentur NRW macht mit. Weitere Partner sind im Kompetenzzentrum herzlich willkommen.

„Mit ,zeero’ geben wir eine regionale Antwort auf globale Herausforderungen“, sagt Jürgen Köder, Geschäftsführer der EN-Agentur.

Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.zeero.ruhr. Kathrin­ Peters ist unter 02324/ 56 48 18 zu erreichen.