Hattingen: Nachtschnittchen-Comedy wird 2024 fortgesetzt

Hoch die Hände, Nachtschnittchen ohne Ende: Helmut Sanftenschneider setzt seine Kleinkunst-Reihe in Hattingen fort.

Hattingen. Auch 2024 werden in Hattingen Nachtschnittchen serviert. Die Gäste für den ersten Kleinkunst- und Comedy-Abend stehen fest, der Vorverkauf läuft.

Gute Nachricht für alle Fans des Kleinkunst- und Comedy-Formats Nachtschnittchen: Die Reihe von Erfinder und Moderator Helmut Sanftenschneider wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Die Sparkasse Hattingen hat als Veranstalter pünktlich zum Weihnachtsfest mit dem Vorverkauf für die erste Veranstaltung am Montag, 11. März begonnen: Karten gibt es für 20 Euro (freie Platzwahl) online auf www.sparkasse-hattingen.de/nachtschnittchen oder in der Hauptstelle an der Roonstraße 1.

Helmut Sanftenschneider begrüßt am 11. März, 20 Uhr, in der Gastronomie Henrichs u.a. Heinrich Schulte-Brömmelkamp.

„Erleben Sie Comedy und Kabarett vom Bauernhof mit dem sensiblen Agrarphilosophen Bauer Schulte Brömmelkamp“, so die Beschreibung der Sparkasse. „Dieser Ausnahme-Komiker ist gefangen im Körper eines gummigestiefelten Adonis und wurde schon als der George Clooney der deutschen Comedy tituliert.“ Ursprünglich als Radio-Comedy konzipiert und umgesetzt, fand Heinrich auch den Weg ins Fernsehen, gastierte u.a. bei „Karnevalissimo“ im ZDF und „Immer wieder sonntags“ in der ARD.

Außerdem mit dabei sind der Comedian Jonas Greiner und Zauberer Kalibo.

