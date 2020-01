„Literatur im Carré“: Dieser Begriff steht schon seit Jahren für Lesungen preisgekrönter Autoren und anregende Diskussionen zu aktuellen Themen. Bis zum Sommer wird es in der Veranstaltungsreihe weitere Höhepunkte geben: Schauspielerin Muriel Baumeister spricht über ihre Alkoholsucht, eine 80-Jährige über ihre Reise mit einem Dreirad, John von Düffel und Pierre Jarawan über ihre neuen Romane und Ex-Tatort-Kommissar Andreas Hope über den Wolf.

Gäste machen auf ihrer Lesereise in keiner anderen Ruhrgebietsstadt Halt

Oft sind die Veranstaltungen von Literatur im Carré ausverkauft. Gut hundert Plätze hält die Bibliothek im ersten Obergeschoss bereit. So bleiben die Wohnzimmeratmosphäre und die Nähe zum Publikum gewahrt. Karten sind ab sofort erhältlich.

Bibliotheksleiter Bernd Jeucken konnte für das erste Halbjahr dieses Jahres Gäste gewinnen, die auf ihrer Lesereise in keiner anderen Ruhrgebietsstadt Halt machen. So wie John von Düffel, der am Montag, 9.

Der ehemalige "Tatort"-Kommissar Andreas Hoppe wird aus seinem Buch „Die Hoffnung und der Wolf“ vorlesen. Foto: Uwe Zucchi / dpa

März, um 19.30 Uhr aus seinem neuen Generationenroman „Der brennende See“ lesen wird. „Kein Wort ist bei ihm falsch gesetzt. Er ist einer der besten deutschen Stilisten“, findet Jeucken. Seine Leidenschaft für das Wasser spiegele sich nicht allein darin wider, dass er den Ärmelkanal durchschwommen hat: „Alle seine Bücher handeln vom Wasser.“ In dem aktuellen Roman geht es um das nasse Element als knappe Ressource, Wirtschaftsfaktor und Klima-Komponente. Karten kosten 12, ermäßigt 10 Euro.

Die gesellschaftliche Verantwortung der Einrichtung innerhalb der Kommune stärken

Jeucken will mit solcherart von Lesung die gesellschaftliche Verantwortung der Einrichtung innerhalb der Kommune stärken. Dazu zählt er auch die Veranstaltung mit Andreas Hoppe am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr. Der Schauspieler ist seit 2000 Nabu-Wolfsbotschafter und wird aus seinem Buch „Die Hoffnung und der Wolf“ vorlesen. 12 beziehungsweise 10 Euro kosten die Karten. Gleichzeitig passt das Thema auch zur Stadtbibliothek, die seit drei Jahren „Wolfspatenbibliothek“ ist und jährlich 200 Euro an den „Naturschutzbund Deutschland“ (Nabu) spendet.

Schauspielerin Muriel Baumeister wird in der Hattinger Stadtbibliothek über ihre Alkoholsucht und den radikalen Entzug erzählen. Foto: Annette Riedl / dpa

Beinahe die Hälfte der Karten ist schon verkauft, dies gilt auch für die Lesung von Muriel Baumeister am Dienstag, 31. März. 15, ermäßigt 13 Euro kosten für diese Veranstaltung die Karten. Die Schauspielerin wird über ihre Alkoholsucht und den radikalen Entzug erzählen. Ein „Mutmach-Buch“ sei die Lebensbeichte „Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“.

80-Jährige schildert ihre Reise auf einem Elektro-Dreirad von München nach Rügen

Eine Art Lebensbericht ist laut Jeucken auch das Buch „Gunda unterwegs“, in dem die 80-jährige Gunda Krauss ihre Reise auf einem Elektro-Dreirad von München nach Rügen schildert. Im Rahmen des „Hattinger Fahrradfrühlings“ wird die rüstige Seniorin am Dienstag, 28. April, zu Gast in der Stadtbibliothek im Reschop Carré sein. Die Karten kosten 5 Euro.

Am Dienstag, 5. Mai, wird es dann noch einmal literarisch, wenn Pierre Jarawan aus seinem Roman „Ein Lied für die Vermissten“ liest. Jeucken vergleicht Jarawans Stil mit dem mystischen Realismus des Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez’. Karten kosten 12, ermäßigt 10 Euro.

Bibliothek ist diesmal für zwei Lesungen von „Kultur vor Ort“ der Spielort

Eine weitere Veranstaltung hat die Stadtbibliothek vor der Sommerpause schließlich noch zusätzlich mit ins Programm aufgenommen. Da das Kleinkunstprogramm „Kultur vor Ort“ im Alten Rathaus nicht mehr stattfinden kann, wird die Bibliothek diesmal für zwei Lesungen im Jahr der Spielort sein. Am Freitag, 29. Mai, wird Schauspieler Johannes Kirchberg Lyrik von Wolfgang Borchert vertonen und vortragen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 10 Euro. Eine weitere Veranstaltung dieser Reihe findet dann im Herbst statt.

Man darf gespannt sein.

>>> ZUSÄTZLICHE VERANSTALTUNG UND KARTENVERKAUF



Wie in jedem Jahr pünktlich zur Leipziger Buchmesse wird am Dienstag, 21. April, um 19.30 Uhr der Bücherfrühling 2020 in der Stadtbibliothek stattfinden. Buchhändler, Mitarbeiter der Stadtbibliothek und des Freundeskreises stellen ihre Lesefavoriten dieser Saison vor. Musikalisch begleitet wird die Büchershow vom Akkordeon-Orchester Ruhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Karten zu den Lesungen gibt es in der Stadtbibliothek. Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Karten können außerdem unter 02324-204 3555 vorbestellt, müssen jedoch innerhalb von 14 Tagen vor Ort abgeholt und bar bezahlt werden.