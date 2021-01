Hattingen: Müllabfuhr holt ausgediente Weihnachtsbäume ab

Per Müllabfuhr holt die Stadt Hattingen wieder ausgediente Weihnachtsbäume ab.

Hattingen Wie in jedem Jahr holt die Stadt Hattingen die Weihnachtsbäume wieder ab und verarbeitet sie zu Kleinholz. Ab Montag, 11. Januar, geht es los.

Weihnachten ist vorbei. Und wer seinen Tannenbaum nun nach geleisteten Deko-Diensten wieder loswerden will, bekommt Hilfe von der Stadt.

Wie in jedem Jahr werden die Weihnachtsbäume abgeholt und zu Kleinholz verarbeitet. Ab Montag, 11. Januar, geht es wieder für zwei Wochen los.

Die ausgedienten Bäume werden von Mitarbeitenden der Müllabfuhr an den regulären Abfuhrterminen, parallel zur Entleerung der Biotonnen, mitgenommen. Die Bäume werden dann zur Biogas-Anlage in Witten gebracht und über kurz oder lang „verstromt“.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Ausgediente Bäume sollen nicht in Plastiksäcken oder ähnliches verpackt werden. Bäume mit Wurzelballen werden nur mitgenommen, wenn die Erde und der Übertopf entfernt wurden.

Die Tannenbäume müssen ohne Lametta oder sonstigem Schmuck am jeweiligen Abfuhrtag ab 6 Uhr morgens gut sichtbar am Gehwegrand liegen. Mitgenommen werden die Bäume nur in haushaltsüblichen Größen (Zimmerdeckenhöhe) und Mengen.

Die Tannenbäume werden wie folgt abgeholt:

Montag, 11. Januar: Tour 5

Dienstag, 12. Januar: Tour 6

Mittwoch, 13. Januar: Tour 7

Donnerstag, 14. Januar: Tour 8

Freitag, 15. Januar: Tour 9

Montag, 18 Januar: Tour 1

Dienstag, 19. Januar: Tour 2

Mittwoch, 20 Januar: Tour 3

Donnerstag, 21. Januar: Tour 4

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel.