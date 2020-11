Das ist die Streetbunnycrew

Der gemeinnützige Verein Streetbunnycrew wurde 2013 in Nürnberg gegründet und hat elf Ortsgruppen mit 400 aktiven Hasen in Deutschland, davon sind 150 feste Mitglieder. In NRW gibt es 30 Mitglieder, in Hattingen drei.

Um ein vollwertiges Streetbunny inklusive weißem (Frauen) oder rosa (Männer) Hasenkostüm zu werden, muss man kein ordentliches Mitglied des Vereins werden, sondern sich wenigstens sechs Monate im Verein tatkräftig engagieren.

Die Biker-Hasen sind im Internet auf www.streetbunnycrew.net zu finden. Kleine Vereine, die sich für kranke oder benachteiligte Kinder einsetzen, können sich um Unterstützung durch die je zwei Jahre andauernden Spendensammlungen bewerben: vorstand@streetbunnycrew.net.