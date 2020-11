Hattingen: Motorradfahrer im Wodantal schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es zu diesem Unfall im Wodantal in Hattingen.

Hattingen. Schwer verletzt hat sich ein 16 Jahre alter Motorradfahrer im Wodantal in Hattingen. Vermutlich war er zu schnell, berichtet die Polizei.

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer (16) aus Bochum bei einem Unfall im Wodantal – er war frontal mit dem Pkw einer Sprockhövelerin (58) zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor er am Sonntagnachmittag im Kurvenbereich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Kraftrad und geriet in den Gegenverkehr. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde ebenfalls untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Pkw und Motorrad wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

