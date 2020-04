Hattingen: Mordkommission ermittelt nach Tod am Röhrkenweg

Hattingen. Ein 71-Jähriger aus Hattingen starb am Röhrkenweg nach massiver Gewalt gegen den Kopf. Die Polizei geht von Totschlag aus und sucht nun Zeugen.

Im Fall des Todes eines 71-Jährigen Hattingers am Röhrkenweg geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Mordkommission ermittelt und sucht nach Zeugen.

Montagabend mit Gästen im Garten

Am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, wurde der 71-jährige Mann in seinem Haus am Röhrkenweg von einem Bekannten entdeckt. Nach den bisherigen Erkenntnissen verstarb der Mann nach massiver Gewalteinwirkung gegen seinen Kopf, teilt die Polizei mit. Eine Mordkommission in Hagen ist eingesetzt und ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

Noch am Montagabend hatte sich der Mann mit mehreren Gästen im Garten seines Hauses aufgehalten. Gegen 22 Uhr verabschiedete er sich von seinen Gästen, was dann genau geschah, ist bisher noch unklar, so die Ermittler.

Anwohner beobachten Mann mit Taschenlampe

Anwohner gaben an, dass sie zwischen 22 und 23 Uhr eine männliche Person mit Taschenlampe in der Nähe des Hauses beobachtet haben, die sich in Richtung Wald bewegte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, die zur Klärung des Geschehens beitragen können. Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen zu Personen oder zu ungewöhnlichen Umständen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Polizeiwache Hattingen ist erreichbar unter (02324) 9166-6000.