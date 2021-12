Hattingen: Mit Fackeln durch die Bredenscheider Nacht ziehen

Waldweihnacht in Hattingen-Bredenscheid: Die Pfadfinder haben den Fackelzug zu einer Traditions-Veranstaltung gemacht.

Hattingen. Waldweihnacht in Hattingen: Rund 100 Personen sind mit Fackeln durch die Bredenscheider Nacht gezogen – alles unter strengen Corona-Regeln.

Waldweihnacht in Bredenscheid: Etwa 100 Personen – aufgeteilt in Dreiergruppen nach der 2G-Regel – sind beim Fackelzug am Samstagabend mit dabei. Sie nehmen auch das Friedenslicht mit nach Hause.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Für die nächsten Tage bis zum 27. Dezember bieten die Bredenscheider Pfadfinder einen Impulsspaziergang durch den Bredenscheider Wald an. Alle Infos: www.dpsgbredenscheid.de

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Unser Foto zeigt Familie Koppetz mit Dennis, Antje und Antonia sowie Meike Oettmeier und ihre Kinder Mona, Malia und Marleen – sie alle durften nach dem Start an der frischen Luft ihre Masken wieder abnehmen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen