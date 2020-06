Hattingen: Mercedes fährt über die Füße, Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht.

Hattingen. Ein Fußgänger meldete sich bei der Polizei in Hattingen nachdem er angefahren wurde. Der Fahrer habe nur die „Scheibenwischer“-Geste gezeigt.

Die Polizei in Hattingen ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, bei der ein Mercedesfahrer einen Fußgänger angefahren hat.

Ein 22-jähriger Hattinger meldete sich am Montag, gegen 14 Uhr, auf der Polizeiwache und schilderte, dass er vor 15 Minuten an einem Verkehrsunfall an der August-Bebel-Straße beteiligt gewesen sei. Er habe sich zu Fuß auf dem Gehweg befunden, als ein grauer Mercedes auf der Ausfahrt der Tiefgaragen Höhe der Nr. 8 bis 10 auf die August-Bebel-Straße fuhr.

Der Wagen fuhr dem 22-Jährigen über beide Füße, verletzt wurde er aber nur leicht, meldet die Polizei. Als der Hattinger den Fahrer auf sich aufmerksam machte, machte dieser eine „Scheibenwischer“-Geste und fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er merkte sich das Kennzeichen und suchte die Polizei auf.

Ermittlungen hinsichtlich Fahrer und Fahrzeug sind aufgenommen.