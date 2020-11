Die Reisebusse bei Schiwy stehen still. Denn die Corona-Schutzverordnung hat sie wieder einmal lahm gelegt. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Schiwy. Sie erklärt, wie der Betrieb sich derzeit aufstellt.

In Velbert und Düsseldorf beispielsweise bringt Schiwy die so genannten Verstärkerbusse in der Corona-Krise auf die Straße. „Wir sind Vertragspartner der Rhein-Bahn haben den Auftrag bekommen“, sagt Gabriele Schiwy. Das Angebot würde in den Städten gut angenommen. „Die Busse fahren quasi hinter dem Linienbus her.“

Bei Schiwy in Hattingen gäbe es noch Kapazitäten für Verstärkerbusse

In Hattingen ist Schiwy in diesen Dienst nicht eingebunden. Zwar hätte die Stadt Hattingen nach freien Kapazitäten gefragt, sich dann aber nicht mehr gemeldet, so die Geschäftsführerin.

Die Stadt sagt dazu: „Für die Schülerbeförderung sind die Verkehrsunternehmen Bogestra in Bochum und VER in Ennepetal zuständig. Diese haben eigene Busse, aber auch Subunternehmen, beispielsweise Groeger, Graf und Mesenhol beauftragt. Aufgrund einer Überprüfung der Kapazitäten wurden in den umliegenden Städten weitere Busse eingesetzt, für Hattingen­ wurde seitens der Verkehrsunternehmen kein Bedarf ermittelt“, so Stadtsprecherin Jana Golus.

Kreis beobachtet die Entwicklung der Fahrgastzahlen

Sie führt aus, dass allerdings die von der Hattinger Schulverwaltung nach den Sommerferien durchgeführte Überprüfung andere Ergebnisse gebracht hätte. Die wurden den Verkehrsunternehmen mitgeteilt wurden. „Eine Nachbesserung ist bisher nicht erfolgt. Aktuelle Beschwerden liegen nicht vor.“ Sandra Bruns von der Bogestra kommentiert: „Die Erhebung beruht auf einer Zählung in den Fahrzeugen während der Tour.“

Fahrgastzahlen VER und Ennepe-Ruhr-Kreis hatten im Sommer aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, die Vorgaben für die maximale Anzahl an Fahrgästen für die Busse herabzusetzen – und zwar auf 60 Personen in einem Normalbus und 100 in einem Gelenkbus. Laut Herstellerangaben ist der Platz in den Fahrzeugen ausreichend für 90 beziehungsweise 150 Reisende. Für die Verstärkungen nimmt die VER die hierfür vorgesehene Landesförderung in Anspruch.

Jürgen Tannenfels von der Abteilung Kreisentwicklung und -beteiligung des Kreises erklärt, dass in Hattingen mit Beginn des Schuljahres zwei Verstärkerbusse fahren – und zwar einer zum Schulzentrum Holthausen, der andere zur Gesamtschule in Welper.

„Hier hatte die Erhebung Bedarf gezeigt. Die Verkehrsunternehmen achten weiter auf die Fahrgastzahlen, melden uns, wenn es in den Bussen zu eng wird. Wir hatten mit mehr Bedarf im Herbst gerechnet, aber wegen des guten Wetters gehen wohl doch noch viele zu Fuß oder fahren mit dem Rad.“ Die Vorgabe sei, dass in Corona-Zeiten 30 Prozent mehr Platz in den Bussen sein sollte. Wenn nötig, würden mehr Busse bestellt, versichert er.

Corona macht bei Schiwy das Erstellen eines Dienstplans schwierig

Die Krise macht Schiwy noch aus einem anderen Grund zu schaffen: „Fast täglich bekommen wir Meldungen, dass Fahrer in Quarantäne müssen. Da ist es teilweise schwierig, die Dienste für den nächsten Tag zu besetzen“, sagt Gabriele Schiwy.

Sie ist froh, dass ihre Taxen jetzt komplett mit Trennschutzscheiben ausgerüstet sind. „Das kommt bei den Kunden sehr gut an. Die Fahrer tragen natürlich dennoch einen Mund-Nasen-Schutz“, erklärt die Geschäftsführerin. Außerdem würden Fahrten weiterhin 24 Stunden am Tag angeboten. Das würde aufrecht erhalten. „Wir fahren beispielsweise auch für Krankenhäuser nachts beispielsweise Blutproben in Labore.“