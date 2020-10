Bücher, Pizza, Medikamente – all dies lässt sich gemütlich nach Hause bestellen. Das gilt ebenso für Getränke. In Hattingen liefern der bundesweite Dienst Flaschenpost, der Rewe Lieferdienst und Trinkgut Uhe sowie Getränkehandel Borgböhmer. Die Lieferservices werden seit einiger Zeit verstärkt in Anspruch genommen.

„Den größeren Umsatz machen wir mit der Abholung in unseren drei Märkten in Hattingen, Sprockhövel und Velbert-Langenberg“, sagt Christian Uhe, Inhaber von Trinkgut Uhe. „Aber trotz der großen Konkurrenz wächst das Geschäft mit dem Lieferservice. Es kommen immer wieder neue Kunden hinzu.“ Einen deutlichen Anstieg habe außerdem es zu Beginn der Corona-Krise gegeben, so Christian Uhe.

Bedingungen der Getränke-Lieferung sind in Hattingen sehr unterschiedlich

Bestellen lässt sich bei Trinkgut, wie auch bei den anderen Lieferservice bequem online, aber per Telefon oder E-Mail sind Getränkebestellungen möglich. Lieferkosten gibt es bei Flaschenpost und Rewe nicht, Trinkgut Uhe berechnet pro Lieferung 4,99 Euro.

„Die Gebühr schreckt vielleicht im ersten Moment ab, doch anders rechnet es sich für uns nicht“, sagt Christian Uhe. „Wir empfehlen unseren Kunden, eine größere Bestellung aufzugeben. Das fällt die Gebühr nicht so sehr ins Gewicht. Und durch günstige Preise pro Kiste muss es gar keinen Preisunterschied zu anderen Anbietern geben“, so Uhe.

Online und telefonisch können Kunden Getränke für die Heimlieferung bestellen

Geliefert wird bei Rewe, Flaschenpost und Trinkgut an allen sechs Werktagen. Online und telefonisch können für den Folgetag Wunschuhrzeiten für die Lieferung angegeben werden.

Trinkgut Uhe bietet seinen Lieferservice in Hattingen und auch in Sprockhövel sowie in weiten Teilen Velberts an. Seit 2003 führt Uhe den Getränkehandel, seit 2012 werden Getränke auch zu den Kunden nach Hause transportiert.

Realisierung des Lieferservices bei Uhe

„Wir hatten auch zu Anfang mal einen Lieferdienst, aber den mussten wir einstellen, weil wir einfach noch nicht die nötige Infrastruktur dafür hatten. Der Verwaltungsaufwand war damals enorm“, sagt Uhe. Vor allem durch die Etablierung des Online-Portals www.getraenke-uhe.de sei der Lieferservice wieder realisierbar gewesen, so Uhe.