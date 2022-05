Hattingen: Medizinforum greift Tabuthema Hämorrhoiden auf

Hattingen. Beim Altstadtgespräch in Hattingen geht es um ein Tabuthema. Proktologen erklären, was es mit den schwammartigen Gefäßpolstern auf sich hat.

Durch Hämorrhoiden bedingte Beschwerden sind einerseits sehr häufig und andererseits Tabuzone, so dass diese Thematik zu wenig besprochen wird. Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Deswegen sind sie jetzt Thema beim Altstadtgespräch.

Das Medizinforum des Netzwerks „Med in Hattingen“, der VHS und der WAZ-Lokalredaktion findet am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr im Stadtmuseum in Blankenstein statt. Referenten sind die Proktologen Prof. Andreas Tromm (Innere Medizin/Gastroenterologie) und Stefan Winkelmann (Chirurgie) vom Evangelischen Krankenhaus an der Bredenscheider Straße.

Hämorrhoiden sind schwammartige Gefäßpolster, sie dichten mit dem Schließmuskel den After ab und sind wichtig für die Fähigkeit, flüssigen Stuhl zu halten. Wenn Hämorrhoiden sich vergrößern oder entzündlich verändern, können sie Beschwerden verursachen. Dies sind insbesondere Blutabgänge, Jucken, Brennen oder Nässen.

Es geht auch um Fistelbildungen und Thrombosen

Blut am Toilettenpapier oder dem Stuhlgang aufgelagert ist ein Alarmzeichen, da nicht nur Hämorrhoiden dahinterstecken können, sondern auch andere Erkrankungen des Darms wie insbesondere Polypen und Darmkrebs. Insofern sollten betroffene Patienten ihren Hausarzt aufsuchen, der die weiteren Schritte veranlasst.

Die Magen-Darm-Ärzte untersuchen entweder mittels einer sogenannten Proktoskopie ausschließlich den Hämorrhoiden-/After-Bereich oder den gesamten Dickdarm. Beim Altstadtgespräch stehen die Referenten wie immer für Fragen zur Verfügung. Es geht dabei auch um andere Erkrankungen des Enddarms wie Fistelbildungen, Thrombosen, Marisken und Fissuren.

Beim Medizinforum gilt die 3G-Regelung, FFP2-Masken müssen bis zum Platz getragen werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02324 204 3513/12/11.

