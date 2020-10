Hattingen: Medizinforum erklärt Senioren die Intensivstation

Hattingen. Im nächsten Altstadtgespräch von „Med in Hattingen“ und WAZ geht es um Senioren im Krankenhaus. Ärzte beantworten Fragen zur Intensivstation.

Hier ein Piepen, dort ein Zischen, manchmal plötzliche Hektik, dann wieder sehr viel Stille. Der Aufenthalt auf einer Intensivstation sehr belastend sein. Nicht nur aufgrund der akuten Erkrankung, sondern auch wegen der fremden Umgebung mit all ihren Geräten, Kabeln und Schläuchen können Ängste und im schlimmsten Fall sogar vorübergehende Orientierungsstörungen entstehen.

Der ältere Patient ist in dieser Umgebung besonders gefährdet und bedarf der aufmerksamen und liebevollen Betreuung durch das gesamte Intensivteam. Therapieformen und Medikamente müssen auf die nachlassende Leistungsfähigkeit des Organismus angepasst werden. Die frühzeitige Optimierung der Ernährung hilft entscheidend, den Verlauf positiv zu beeinflussen.

Auch die Patientenverfügung ist ein Thema

Das Alter alleine ist kein Kriterium, eine intensivmedizinische Maßnahme nicht zu beginnen. Um im Interesse des Patienten handeln zu können, ist es wichtig, sich bereits im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Behandlungen erwünscht sind und welche aufgrund einer fortgeschrittenen dementiellen Entwicklung nicht mehr in Frage kommen. Diese Gedanken sollten mit dem Hausarzt besprochen und in einer Patientenverfügung festgehalten werden.

Im Altstadtgespräch am Mittwoch, 28. Oktober, besteht die Möglichkeit, sich über diese heiklen Themen zu informieren und mit Experten ins Gespräch zu kommen Neben Prof. Ulrich Kampa, der sich zum Ende des Jahres als Ärztlicher Leiter der Intensivstation im Evangelischen Krankenhaus in den Ruhestand verabschiedet, ist auch sein Nachfolger Dr. Max David Lux Referent des Medizinforums von „Med in Hattingen“ und WAZ.

Telefonische Anmeldung ist erforderlich

Aus geriatrischer Sicht wird Marie-Christin Vollmar, Oberärztin des Zentrums für Altersmedizin der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie am St. Elisabeth Krankenhaus in Niederwenigern, für Fragen zur Verfügung stehen. WAZ-Redakteurin Sabine Kruse moderiert.

Die Veranstaltung beginnt am 28. Oktober um 18 Uhr im Veranstaltungsraum des Stadtmuseums in Blankenstein, Marktplatz 1-3, statt. Coronabedingt ist eine vorherige Anmeldung bis zum 26. Oktober bei der VHS unter Telefon 204-35-11 erforderlich.