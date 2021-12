Hattingen: Mann verletzt Ehefrau mit einem Messer schwer

Hattingen. Bei einem Ehestreit hat ein Mann in Hattingen seine Ehefrau mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Was in der Wohnung des Paares geschah.

Blutiger Streit: Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und seiner 39-jährigen Ehefrau kam es am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung in Hattingen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Beschuldigte seine Frau dabei mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt.

Die Frau brach in der Wohnung zusammen und musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige ließ sich noch in der Wohnung durch die Einsatzkräfte der Polizei widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidium Hagens wurde eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte beim Amtsgericht Hattingen den Erlass eines Haftbefehls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

