Hattingen: Mann steht wegen schweren Diebstahls vor Gericht

Hattingen. Wegen Diebstahls steht ein Mann in Hattingen vor Gericht. Warum er Richter Christian Amann zur Weißglut bringt – und es einen zweiten Termin gibt.

Wegen schweren Diebstahls eines Projektors, einer Tastatur und eines Beamers saß ein 27-Jährige in Hattingen auf der Anklagebank.

Die Geräte waren in einem Mehrfamilienhaus aus dem Keller einer Bewohnerin verschwunden und in der Wohnung der Freundin des Angeklagten aufgetaucht. Weil die Freundin zwar vorgeladen, aber nicht erschienen war, wurde ein zweiter Termin für die nächste Verhandlung angesetzt – unter Androhung einer Zahlung von 300 Euro, ersatzweise sechs Tage Haft.

Mann steht wegen Diebstahls von Kartons mit Geräten in Hattingen vor Gericht

Es ging um zwei Kartons, in denen die Sachen, von denen dem Richter auch Fotos vorlagen, verpackt waren, einer war sogar mit dem Namen der Besitzerin versehen. Das konnte auch ihre Nachbarin der Besitzerin bestätigen, die als Zeugin erschienen war und deren Tochter mit dem Angeklagten liiert ist.

Die Tochter lebt im selben Haus wie die Mutter. Erst beim Aufräumen des Kellers fiel der Eigentümerin das Fehlen der Kartons auf.

Beschuldigter bringt Richter Christian Amann in Rage

Richter Christian Amann fragte den Angeklagten nach den verschwundenen Sachen. „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll“, war die Einlassung des Beschuldigten, der in erster Linie durch „dreistes Verhalten“ Richter Christian Amann irgendwann völlig in Rage brachte. Ihm platzte der Kragen über „das ungebührliche Verhalten“ des 27-Jährigen, das kein Ende nahm.

Ob die Zeugin denn mit ihrer Tochter über das Diebesgut gesprochen habe, wollte Amann wissen. Nein, gesprochen habe sie mit ihrer Tochter darüber nicht, erklärte die Zeugin, ohne eine Erklärung dazu abzugeben.

Richter findet Aussage des Beschuldigten nicht glaubwürdig

Der Angeklagte erzählte, er habe lediglich mal einen leeren Karton vom Dachboden mit in die Wohnung mitgenommen, um irgendwelche Sachen da hineinzulegen. Amann stellte fest, dass die Einlassungen des Angeklagten nicht gerade Sinn machten. Bei der nächsten Verhandlung soll die Freundin aussagen.