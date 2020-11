Hattingen: Mann gibt Faustschlag ins Gesicht der Freundin zu

Wegen heftiger Faustschläge ins Gesicht seiner Partnerin stand ein 44-Jähriger in Hattingen vor Gericht. Gegen eine Zahlung von 300 Euro an die Opferschutzorganisation Weißer Ring wurde das Verfahren eingestellt.

Der Veranstaltungstechniker erklärte zu Beginn der Verhandlung nach langer Überlegung, dass er sich zu dem Geschehen nicht äußern wolle. Doch im Laufe der Verhandlung räumte er dann die Tat ein.

Mann in Hattingen steht vor Gericht: Er hat seine Freundin ins Gesicht geschlagen

Diese Körperverletzung hatte am 23. Mai stattgefunden. Da aber war die Polizei gar nicht gerufen worden. Die Beamten kamen zwei Tage später wegen einer ganz anderen Sache in das Haus, in dem die Geschädigte wohnt, um einen Einsatz ihrer Kollegen zu verstärken.

Wie ein Polizist als Zeuge berichtete, kam ihnen im Hausflur die Freundin des Angeklagten entgegen und berichtete von der Auseinandersetzung mit ihrem Freund vor zwei Tagen. „Man konnte sehen, dass ein Auge der Frau sehr in Mitleidenschaft gezogen und geschwollen war“, schilderte der Polizist und erklärte, dass die Frau bei der Polizei keine Unbekannte sei.

Nach der Zeugenaussage gesteht der Beschuldigte

Nach der Zeugenaussage war der Angeklagte bereit, sich zu der Sache zu äußern. Seine Freundin sei manisch-depressiv, das sei bekannt, und habe an dem 23. Mai nachts wieder einen Anfall gehabt. Das seien dann Phasen, in denen sie zum Beispiel ihren Kopf gegen die Wand schlagen würde. Sie habe sich an dem Maiabend eine Schere an den Kopf gehalten und wollte sich im Badezimmer einschließen. Er habe sie davon abhalten wollen, ihr dann mit der Faust heftig ins Gesicht geschlagen.

Seit diesem Vorfall seien sie zwar noch ein Paar, lägen aber im Streit, sagte der Mann, der eine eigene Wohnung hat. Die Staatsanwältin plädierte dafür, das Verfahren nach Paragraf 153 a gegen Geldauflage einzustellen. Das sah auch Richter Christian Amann so. „Wenn Sie nicht zahlen, sehen wir uns hier wieder“, mahnte Richter Christian Amann.