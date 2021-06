Hattingen: Mann (68) nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen Mann (68) mit in ihr Gewahrsam in Hattingen genommen – jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Hattingen. Ein 68 Jahre alter Mann hat am Ruhrdeich in Hattingen einen 39-Jährigen mit einem Messer attackiert. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Verbaler Streit auf öffentlichem Gelände

Zwischen dem 68-jährigen Hattinger und einem 39 Jahre Hattinger kam es am Mittwochnachmittag zu einem verbalen Streit auf einem öffentlichen Gelände am Ruhrdeich, berichtet die Polizei. Die beiden untereinander bekannten Männer hielten sich gemeinsam an der Örtlichkeit auf, bis es zu dem Streit kam. Was Auslöser dazu war, ist bisher nicht bekannt.

Im Verlaufe der Auseinandersetzung setzte der 68-Jährige ein Messer ein und verletzte seinen Kontrahenten durch Schnittverletzungen an den Armen. Der 39-Jährige entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Seine Verletzungen wurden durch anwesende Passanten zunächst erstversorgt, dann verständigten sie die Rettungskräfte.

Das eingesetzte Messer wurde nicht gefunden

Der 68-Jährige Hattinger wurde vor Ort angetroffen, weil er aber über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er in das Polizeigewahrsam an der Nierenhofer Straße Hattingen gebracht. Das eingesetzte Messer konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am Folgetag wurde gegen den 68-Jährigen Haftbefehl erlassen und er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

