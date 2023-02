Blaulicht Hattingen: Mann (42) greift seine Ex-Frau mit Messer an

Hattingen. Polizei in Hattingen: Zunächst sind sich die ehemaligen Ehepartner nur verbal angegangen – doch dann hat der Mann plötzlich ein Messer gezogen.

Ein Streit in der Htatinger Innenstadt endete am Donnerstag (23.2.) mit einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei meldet, dass am Donnerstag gegen 16.20 Uhr eine Hattingerin (38) und ihr Ex-Mann auf einem Zuweg zwischen Nordstraße und Otto-Wohlgemuth-Weg zunächst in einen verbalen Streit gerieten. Im Verlauf dieser griff der 42-Jährige die Frau mit einem Messer an und fügte ihr im Gesichtsbereich mehrere Schnittverletzungen zu.

Er flüchtete, stellte sich aber wenig später freiwillig in der Polizeiwache an der Nierenhofer Straße und wurde vorläufig festgenommen.

Zeugen wurden durch Schreie aufmerksam und kamen der Frau zur Hilfe. Die Geschädigte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

