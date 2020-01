Hattingen. S-Bahnen fahren in Hattingen unpünktlich oder gar nicht. Zudem werden Rollstuhlfahrer demnächst ein Problem mit der Bahnsteighöhe haben.

Hattingen: Lkw- und Nahverkehr sorgen bei Bürgern für Ärger

Über den Öffentlichen Personennahverkehr hat jeder eine Meinung: Die einen verfluchen die Unzuverlässigkeit, andere haben sich deswegen längst losgesagt; wieder andere schwören auf ihn, sagen, dass das Vorankommen von A nach B so stressfreier sei.

Mit der S-Bahn in die Stadt hinein- oder aus Hattingen wegzukommen ist zurzeit offenbar alles andere stressfrei. Die Bahnen sind unpünktlicher denn je, wenn sie denn überhaupt fahren. Hinzu kommt ab März das Problem der Bahnsteighöhe: Denn wenn die neuen Züge der Firma Stadler fahren, werden Rollstuhlfahrer vor eine 20-Zentimeter-Hürde gestellt – der Hattinger Bahnsteig ist 96 Zentimeter hoch, der Einstieg liegt aber bei 76 Zentimetern. Rampen sind erforderlich, dafür soll Abellio sorgen, Personal ist erforderlich, dafür will Abellio sorgen. Hoffentlich funktioniert es pünktlich und reibungslos. Die WAZ wird darauf achten.

Auch in der Südstadt bleibt der Verkehr ein zentrales Thema. Nach wie vor rollen Lkw durch das Quartier klagen die Anwohner, nach wie vor gibt es keine Gegenmaßnahmen der Stadt, obwohl diese angekündigt sind. Nun sind bauliche Veränderungen gerade im Winter nicht immer so leicht wie gewünscht umsetzbar, aber es ist ein Unding, dass die in Aussicht gestellten Schilder noch nicht stehen. Wir bleiben dran.