Die Auszeichnung „Licht von Xanten“ erhielt der Verein Nikolaus-Groß-Niederwenigern in Hattingen seitens der KAB für das Wachhalten der Erinnerung an Nikolaus Groß. Die Kerze nahmen jetzt in Xanten die Vereinsvorstandsmitglieder (v.l.) Stefan Hülsdell, Werner Bering und Michael Kriwet entgegen.