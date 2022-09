Hattingen: Leon Reinecke verlässt Landesvorstand der Jusos

Leon Reinecke hat den Landesvorstand der Jusos nach zwei Jahren wieder verlassen. Der 24-Jährige will sich auf die Politik in Hattingen konzentrieren.

Hattingen. Leon Reinecke verabschiedet sich nach zwei Jahren aus dem Landesvorstand der Jungsozialisten. Was der 24-Jährige aus Hattingen jetzt vorhat.

Vor zwei Jahren war der Hattinger Leon Reinecke als Mitglied in den Landesvorstand der NRW-Jusos gewählt worden. Bei der diesjährigen Landeskonferenz kandidierte der 24-jährige nicht erneut.

Seine Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht. „Die Zeit im Juso-Landesvorstand war mir eine riesengroße Ehre. Es war das schönste, aber auch das anspruchsvollste Amt, das ich bisher innehaben durfte. Nach zwei Jahren habe ich jedoch entschieden, nicht erneut für den Landesvorstand bereit zu stehen. Nach insgesamt sieben Jahren Juso-Vorsitz auf städtischer und Kreisebene, sowie diesen zwei Jahren im Landesvorstand, möchte ich meinen Fokus verlegen.“

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Reinecke will zeitnah sein Studium fertigstellen. Außerdem wolle er seine politische Arbeit wieder vermehrt auf Hattingen konzentrieren. „Es gibt in unserer Stadt so viel zu tun und ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Ratsfraktion vieles in Hattingen verbessern können. Wir erleben hier viel positive Rückmeldung auf unsere Arbeit.“

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Hier möchte der Sozialdemokrat ansetzen und wieder vermehrt Politik für seine Heimatstadt machen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen