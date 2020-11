„Grün ist das neue Schwarz. In turbulenten Zeiten steht in der Mode der Wohlfühlfaktor im Vordergrund“, sagt Inge Sticht. Sie ist Inhaberin der Damen-Boutique Laura Moden in Hattingen – und hat außerdem für die italienische Modemarke Elisa-Cavaletti einen Showroom in Bredenscheid, für den Kunden auch eigens aus dem benachbarten Ausland anreisen.

Mit Gespür präsentiert Inge Sticht mit ihrer Mitarbeiterin Bianca Veronelli und der noch aushelfenden ehemaligen Boutique-Inhaberin Christa Rothe „stylische Kombinationen. Nicht selten kaufen Kundinnen dann das so gesehene Outfit aus dem Schaufenster“, erklärt Inge Sticht, die 2015 das Geschäft übernahm.

„Laura Moden gibt es schon seit Jahrzehnten in Hattingen. Wir stehen für Lust auf Mode. Unsere Kundinnen sollen sich durch unsere Mode-Trends und Style-Tipps inspirieren lassen und sich bei uns gut beraten und aufgehoben fühlen.“

Mode ist Inge Stichts Leidenschaft, ihr Hobby. Für ihre Kundinnen ist sie immer auf der Suche nach dem Besonderen. Und findet es. Gerade gefragt sind die breiten Schultergürtel, mit der Taschen ein Hingucker werden. Tüllröcke kombiniert mit grobem Strickpullis und Boots sind in diesem Jahr in. Und Micky und Minnie Mouse strahlen von Pullis, Taschen, Jacken, Mützen, Taschen, Stulpen.

Gut 70 Quadratmeter groß ist das Geschäft an der Großen Weilstraße 29 mit zwei großen Schaufenstern. Vom unteren Raum mit zwei Umkleiden gehen sieben Stufen hoch in einen kleineren Raum mit einer eigenen Umkleide. Eine große Auswahl an Mützen und Schals sind in Kisten zu finden, Gürtel in vielen Farben und Längen sind ein Blickfang im Aufgang. Auch Wickelgürtel warten in einer Ecke. „Die sind ideal für weite Kleider, wenn man die Figur betonen möchte.“ Die werden aber auch zu Cardigans getragen. Die gibt’s auch in Neonfarben.

Laura Moden führt trendige Jeans ebenso wie lässige Jogpants

Von Kopf bis Fuß stattet Inge Sticht ihre Kundinnen in ihrem Geschäft, der Boutique Laura Moden in Hattingen, aus. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Jeans und Lederjacken von der Jeansmarke Blue Monkey führt Laura Moden, es gibt auch lässige Jogpants zum Hineinschlüpfen, dazu Ponchos, Cross-Over-Taschen, asymmetrische Long-Westen mit Kapuzen, Flanellhemden, Pullis, Jacken, Shirts, Hosen, Schuhe von La Strada. Für viel Individualität und Wandlungsmöglichkeit sorgen die Accessoires. Die italienische Ledertaschen „sind mein Steckenpferd. Sie sind ausgefallen, einige sind bunt bemalt, teils sogar von innen. Alle sind super gearbeitet“, schwärmt Inge Sticht. Auch ein umfassendes Missy-Sortiment erfreut sich großer Beliebtheit.

Viele Stammkunden aller Generationen kommen in die Boutique – nicht nur aus Hattingen, sondern auch aus Wuppertal, Mülheim, Bochum. „Wir hören oft, dass es dort inzwischen viele Ketten gibt. Bei uns suchen die Kundinnen Beratung. Wir wissen genau, was wir im Angebot haben, und können das individuelle Outfit zusammenstellen.“

Wöchentlich kommt neue Ware in die Boutique nach Hattingen

Wöchentlich kommt neue Ware und sorgt für ein ständig wechselndes Angebot. „In diesem Sommer haben wir auch von den vielen Radtouristen profitiert“, berichtet Inge Sticht. Für jeden Geldbeutel bietet Laura Moden Kleidung.

Italienische Ledertaschen sind das Steckenpferd von Inge Sticht, Inhaberin der Boutique Laura Moden in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ganz neu ist der Laura-Moden-Onlineshop. „Den haben wir jetzt bestückt, auch mit Hilfe einer Praktikantin, die sich gerade zur Kauffrau im E-Commerce ausbilden lässt. Wir möchten den Kunden zeigen, was wir haben. Sie können bestellen, aber auch Ware reservieren und dann zum Anprobieren vorbei kommen. Wir beantworten auch gerne Fragen zu Größen oder Verfügbarkeit.“

Stylische Mode gibt es auch in großen Größen

Schon jetzt bietet Laura Moden „stylische Mode“ in großen Größen. Das Angebot soll noch weiter ausgebaut werden.

Aus Belgien, den Niederlanden, ganz Deutschland kommen Kundinnen in den Elisa-Cavaletti-Showroom in Bredenscheid, der Ende 2019 eröffnet wurde, weil das Ladenlokal in Hattingen nicht ausreichte, um die gesamte Elisa Cavaletti Kollektion zu präsentieren. Den Showroom wird aktuell erweitert. „Ich brauche noch mehr Platz. Unser Angebot sucht seinesgleichen in Deutschland“, sagt Inge Sticht. Den Showroom öffnet sie nur nach Voranmeldung.