Hattingen: Landesverordnung ersetzt Kreisverfügung

Hattingen. In NRW gelten jetzt einheitliche Quarantäne-Regeln. Bürger im Ennepe-Ruhr-Kreis bekommen trotzdem ein begleitendes Schreiben vom Gesundheitsamt.

Mit einer Quarantäneverordnung des Landes gelten seit Anfang Dezember in ganz Nordrhein-Westfalen einheitliche Regeln für die Corona-Quarantäne – somit auch für Hattingen und den Ennepe-Ruhr-Kreis. „Sie definiert die Quarantänepflicht in den meisten Fällen so, dass diese unmittelbar und automatisch und damit auch ohne Schreiben des Gesundheitsamts gilt“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

„Dennoch erhält jeder Betroffene von uns zusätzlich und während der bereits laufenden Quarantäne ein entsprechendes Schreiben. Damit ist es beispielsweise leichter, den Anspruch auf Lohnfortersatz zu begründen“, erläutert Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein.

Quarantäne jetzt automatisch nach Corona-Test

Die Landesverordnung ersetzt die für den Ennepe-Ruhr-Kreis seit Mitte November geltende Allgemeinverfügung, die die Kreisverwaltung erlassen hatte. Demnach muss automatisch in Quarantäne, wer wegen Erkältungssymptomen einen Corona-Test (PCR-Test) gemacht hat – und zwar so lange bis ein negatives Ergebnis vorliegt.

Bei einem positiven Test werden zehn Tage Quarantäne angesetzt, gerechnet ab dem Testtag. Die Quarantäne endet nach diesen zehn Tagen aber nur, wenn der Betroffene zu diesem Zeitpunkt seit 48 Stunden symptomfrei ist.

Außerdem in Quarantäne muss, wer mit einem positiv Getestetem in einem Haushalt lebt. Diese soll dann 14 Tage dauern. Mit einem negativen Test ab dem zehnten Tag, kann sie verkürzt werden, sofern der Betroffene symptomfrei ist. Treten Symptome auf, muss das dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Infizierte müssen Kontaktpersonen selbst benachrichtigen

Infizierte müssen zudem die Personen, mit denen sie bis zu vier Tage vor dem Test Kontakt hatten, selbst informieren. Die Kontaktpersonen sollen sich selbst isolieren und Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen, mit dem dann Einzelheiten und alles weitere geklärt wird.

Personen in Quarantäne dürfen keinen Besuch empfangen. Sind sie auf Unterstützung angewiesen, sollten sie den Kontakt mit diesen Personen auf ein Minimum beschränken und mindestens eine Alltagsmaske tragen. Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro.