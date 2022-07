Hattingen: Ladendiebe verletzten im Rauendahl einen Detektiv

Hattingen. Als der Ladendetektive die zwei Diebe auf ihre Tat ansprach, wurde ihm ins Gesicht geschlagen. Das ist am Donnerstag in Hattingen passiert.

Auseinandersetzung in einem Lebensmitteldiscounter an der Rauendahlstraße. Am Ende waren alle beteiligten leicht verletzt.

Süßigkeiten gestohlen

Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter an der Rauendahlstraße zwei Personen, wie sie Süßigkeiten in eine Tasche legten und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten. Er sprach den Mann und die Frau auf ihr Fehlverhalten an, so die Polizei. Der 41-jährige Mann beleidigte den Detektiv daraufhin und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht.

Die 34-jährige Frau versuchte, die Filiale zu verlassen, konnte jedoch von dem Detektiv aufgehalten werden. Sie stürzte dabei zu Boden. Alle Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung aufgenommen.

