Hattingen: Künstler Thomas Koch stellt in „Neuen Räumen“ aus

Im Schaufenster, links neben dem Eingang zur Galerie „Neue Räume“ des Kunstvereins Hattingen, steht, eingefasst in ein Stahlgestell, eine großformatige Skulptur aus gebranntem Glas. Drei Glasplatten, in denen rechteckähnliche Formen zu einem Kreis zusammengefügt sind, hat Thomas Koch hier geschichtet zu einem augenfälligen Objekt, das Lust macht auf weitere Werke des in Sprockhövel lebenden, in Hattingen arbeitenden Künstlers. Insgesamt 26 seiner Werke zeigt Koch nun in den „Neuen Räumen“ in einer an diesem Sonntag startenden Ausstellung. Der Titel: „temporal – lokal“.

Rund um die Ausstellung „temporal – lokal“ Die Ausstellung „temporal – lokal“ von Thomas Koch in der städtischen Galerie „Neue Räume“ auf der Bahnhofstraße 18 wird am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr eröffnet. Die Einführung hält Dr. Johannes auf der Lake. Maximal 20 Personen zeitgleich sind in der Galerie zugelassen, für Besucher besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „temporal – lokal“ läuft bis einschließlich zum 30. November. Künstlergespräche gibt es am Freitag, 23. Oktober, um 17 Uhr sowie am Sonntag, 15. November, um 11 Uhr. Die Werke von Thomas Koch sind auch käuflich zu erwerben. Interessenten können sich an den Kunstverein wenden.

Um Schichtungen wie in der 2002 entstandenen Glasskulptur geht es dabei vielfach in dieser Schau, in der Thomas Koch ansonsten ausschließlich Arbeiten zeigt, die in den letzten drei Jahren in seinem Atelier auf der Kreisstraße entstanden ist. Papier, Pappe, Baumwolle, ja sogar Buchdeckel - „aus einer Haushaltsauflösung mit Privatbibliothek“ – hat er in seinen Werken verarbeitet, erzielt durch Schichtungen und Collagen spannende Wirkungen.

Künstler Thomas Koch vor einer seiner Arbeiten – wie fast alle seine Werke trägt sie keinen Titel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Über Buchseiten per Paper Cut bearbeitete Pappe geschichtet

Zum Beispiel in einer vierschichtigen, kreisförmigen Collage im Eingangsraum der Galerie – wie fast alle Werke Kochs, so trägt auch diese keinen Titel. Über Buchseiten hat der Künstler hier per Paper Cut bearbeitete Pappe geschichtet und zu einem ebenso geheimnisvollen wie harmonischen Kunstwerk zusammenfügt. Ähnliches etwa gilt für eine Arbeit zwei Räume weiter, in der Streifen in Gelb-Braun-Grau-Beige-Tönen dominieren, es scheint, als wollten sie Skizzen im Hintergrund überdecken.

Thomas Koch sagt, er sei jedes Mal froh, „wenn eine Arbeit fertig ist“, er die Widerstände beim Arrangieren der verwendeten Gegenstände und Materialien überwunden habe. Bis seine Arbeiten aus geometrischen Grundformen, farblich oft zurückgenommen, teils aber auch farbig, am Ende harmonisch wirken. Die Betrachter seiner Arbeiten, sagt der Künstler, Jahrgang 1959, wolle er dabei stets aufs Neue „ein bisschen zum Rätseln bringen“, sie neugierig machen und dazu animieren zu fragen: Wie hat der Koch dieses und jenes nur gemacht?

Städtische Galerie bietet „sehr viel und sehr individuellen Raum“

Dass der Kunstverein Hattingen nun nach rund einem Jahrzehnt wieder einmal eine Ausstellung mit Werken von Thomas Koch präsentieren könne, freue sie sehr, sagt die Vereinsvorsitzende Christiane Nicolai. „ temporal – lokal“ zeige dabei, „was für tolle Künstler wir hier in Hattingen haben“.

Auch Thomas Koch selbst ist froh, in den „Neuen Räumen“ ausstellen zu dürfen, diese städtische Galerie biete für seine Werke „sehr viel und sehr individuellen Raum. Und ich glaube, meine aktuellen Arbeiten funktionieren hier sogar noch besser als im Alten Rathaus“. Zur Erinnerung: Aus dem Alten Rathaus musste der Kunstverein vorübergehend ausziehen, weil der Brandschutz den neuesten Anforderungen nicht mehr gerecht wird. In den „Neuen Räumen“ gegenüber der Kirche St. Peter und Paul hat er eine vorübergehende neue Heimat gefunden.

Fotografie eines designten Ikea-Verpackungskartons

In der nun als dritter Ausstellung seit Beginn der Corona-Pandemie eben Werke von Thomas Koch gezeigt werden, ergänzt um drei Arbeiten des Fotografen Diethelm Wulfert. Darunter die Fotografie eines designten Ikea-Verpackungskartons – so, wie ihn bislang wohl kaum jemand gesehen hat.