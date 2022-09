Hattingen: Künstler präsentieren Heimat als Memory-Spiel

Hattingen. Bei einer Werksschau zur Ausstellung „Memento Ruhri“ im Industriemuseum Hattingen können Besucher hinter die Kulissen schauen. Das erwartet sie.

Zu einer Werkschau mit Nora Gomringer und Nikita Teryoshin lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Sonntag, 18. September, um 16 Uhr in sein Industriemuseum Henrichshütte nach Hattingen ein. Im ehemaligen Bessemer-Stahlwerk präsentieren die Autorin und der Fotograf ihr Foto-Text-Projekt „Memento Ruhri“. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Im Rahmen des Projektes „Experiment Heimat“ des Westfälischen Literaturbüros in Unna waren die beiden in Hattingen und in Waltrop unterwegs. Sie haben sich die Städte intensiv angeschaut und vor Ort mit vielen Menschen gesprochen.

Entstanden ist dabei „Memento Ruhri. Bei der Werkschau haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und mit Gomringer und Teryoshin zu sprechen. Sie berichten über ihre Reise und stellen Texte und Bilder aus ihren Recherchen vor.

Das geschieht in ungewöhnlicher Weise: in Form eines Memory-Spiels. Auf 36 Platten liegen insgesamt 18 Fotomotive verdeckt auf dem Boden. Die Besucher sind eingeladen, die Karten aufzudecken und Paare gleicher Bilder zu finden. Bei jedem neuen Motiv liest Gomringer den dazugehörigen Text.

Die Wanderausstellung „Experiment Heimat“ ist in Hattingen noch bis zum 9. Oktober zu sehen.

